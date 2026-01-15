Publicidad

Ebrard: México busca paridad de mecanismos en T-MEC y fortalecer el sistema de solución de controversias

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el T-MEC funciona para las tres economías y muestra de ello es el intercambio comercial, así como los empleos creados.
jue 15 enero 2026 09:27 AM
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que a finales de mes se presentará un documento formal con los puntos prioritarios para México en la revisión del tratado comercial. (Foto: Secretaría de Economía.)

Rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México ya identificó sus prioridades: mantener el sistema de solución de controversias para que decisiones “intempestivas” no afecten a ciertas industrias y que haya paridad en mecanismos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que a finales de enero,se entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento con las prioridades de México para la revisión del T-MEC.

“En primer lugar queremos que se mantenga el Tratado, es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias y estamos planteando también pues qué haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral y en otras en otras áreas”, explicó.

A pesar de que Donald Trump comentó que el Tratado es irrelevante, Ebrard sostuvo que se debe reconocer que el T-MEC funciona para las tres economías y muestra de ello es el intercambio comercial, así como los empleos creados.

“Hay que ver nada más los números en el crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que ha tenido el números de empleos. Ahí es el punto de partida, nosotros así lo vamos a presentar en el documento. El punto de partida es que ha significado ese tratado para los países México, Estados Unidos y para Canadá, qué ha significado, cuántos empleos dependen de ello, cuántas empresas están en ello. Partimos de lo siguiente: México es el cliente número uno de los Estados Unidos y el dos Canadá”, comentó.

De acuerdo con la hoja de ruta, será el 1 de julio cuando se concluya con el proceso de revisión del TMEC.

“Ya estamos en la revisión del Tratado, tenemos que terminar el primero de julio, es nuestro tiempo, ya estamos en ello. El tratado es un proceso de revisión, eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso y lo que hemos avanzado bien es en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes y también ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener mayor foco para cada país, mayor importancia o más alta prioridad”, explicó.

