Ebrard: México busca paridad de mecanismos en T-MEC y fortalecer el sistema de solución de controversias

“En primer lugar queremos que se mantenga el Tratado, es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias y estamos planteando también pues qué haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral y en otras en otras áreas”, explicó.

A pesar de que Donald Trump comentó que el Tratado es irrelevante, Ebrard sostuvo que se debe reconocer que el T-MEC funciona para las tres economías y muestra de ello es el intercambio comercial, así como los empleos creados.

“Hay que ver nada más los números en el crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que ha tenido el números de empleos. Ahí es el punto de partida, nosotros así lo vamos a presentar en el documento. El punto de partida es que ha significado ese tratado para los países México, Estados Unidos y para Canadá, qué ha significado, cuántos empleos dependen de ello, cuántas empresas están en ello. Partimos de lo siguiente: México es el cliente número uno de los Estados Unidos y el dos Canadá”, comentó.