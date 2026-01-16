Trump intensifica presiones

El Gobierno de Donald Trump ha intensificado sus presiones sobre Claudia Sheinbaum para que se permita a sus fuerzas militares ingresar a México para realizar operaciones en contra de laboratorios de fentanilo, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

De acuerdo con el medio, el Gobierno de Trump hizo la propuesta por primera vez a principios de 2025 y la renovó hace unos días, tras la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas, capital de Venezuela.

La administración de Trump busca, en primera instancia, que tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas contra los laboratorios operados por los cárteles, indica NYT.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que, en llamadas telefónicas, Trump le ha propuesto enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los miembros del crimen organizado, sin embargo, ella lo ha rechazado.

La mandataria insiste en que debe haber cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero también señala que no puede violarse la soberanía nacional.

Trump aseguró la semana pasada que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo. "Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó durante una entrevista exclusiva de Fox News.

Tras la declaración, Sheinbaum y él hablaron una vez más por teléfono. De acuerdo con la presidenta mexicana, tras el diálogo se dejó en claro que no habrá ningún tipo de intervención estadounidense en territorio mexicano.