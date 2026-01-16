The New York Times reporta que ''en lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas, un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando''.
El medio señala que además de Trump, en el Ejército de Estados Unidos y en la CIA existe el interés de llevar ''a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno''.
Los funcionarios estadounidenses que cita el medio aseguraron también que los laboratorios de fentanilo ''son particularmente difíciles de encontrar''.
''Los laboratorios emiten menos rastros químicos que los de metanfetamina —que pueden detectarse con drones— y a menudo operan en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar, según funcionarios y exfuncionarios'', agrega el NTY.
En el pasado reciente, drones estadounidenses han ingresado a territorio mexicano para llevar a cabo labores de vigilancia e investigación. En esas ocasiones, la administración de Sheinbaum ha señalado que se trata de acciones bilaterales, permitidas.
The New York Times indica que con la propuesta de la administración de Trump, ''las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave''.
El medio consultó al respecto al Departamento de Defensa de EU, el cual respondió que “está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”.
La forma en que fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas para llevarse al entonces presidente Nicolás Maduro ha incrementado las alertas respecto a las amenazas de Trump.