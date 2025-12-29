2025 se perfila a cerrar como el año menos violento desde hace 15 años

Por primera vez en 15 años, los homicidios dolosos rondarán los 20,000. Será la tercera vez que la cifra sea menor a los 21,000. En 2010, gobierno de Felipe Calderón, el país registró 20,143 asesinatos y en 2016, con Enrique Peña Nieto, fueron 20,605.

En un Zócalo con alrededor de 600,000 mexicanos en el que el 6 de diciembre festejó siete años del inicio de los llamados de la Cuarta Transformación, la presidenta resaltó como un logro la reducción de la violencia.

“En el periodo de Calderón y de Peña los homicidios dolosos en México subieron 250%. Del 2018 a la fecha, los homicidios se han reducido en 34%”, dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enlistó la seguridad entre los logros de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. (Foto: Facebook Gobierno de México.)

Sin embargo, expertos alertan que detrás de la acelerada reducción en las cifras de homicidios, puede haber una reclasificación de otros delitos como homicidios dolosos y desapariciones.

“Hay una circunstancia muy importante que es el tema de la reclasificación de los homicidios, porque muchos de estos van a dar a la clasificación de desaparecidos o en su defecto se están yendo a otros delitos”, plantea Alberto Guerrero, experto en seguridad pública.

"Esta reducción de la que tanto presume el Gobierno Federal sigue siendo un maquillaje de cifras para un sistema que necesita una reingeniería tanto estadística como funcional" Alberto Guerrero, experto en seguridad.

Mientras homicidios bajan, otros delitos crecen

En uno de los rubros en los que los homicidios dolosos pueden ser clasificados es en la categoría de homicidios culposos, aquellas muertes que ocurren sin intención. A partir de 2021, ese delito va al alza y sin terminar el 2025, ese delito está a niveles de todo el 2018.

Otra de las clasificaciones que más incremento ha tenido en el último año es el denominado “Otros delitos que atentan contra la libertad personal”, que por primera vez, aún sin concluir el año, superó la barrera de los 20,000.

Las desapariciones de personas también se han incrementado en los últimos años. Mientras en el primer año completo del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 25,032 desapariciones, el 2025, aún sin cerrar registra 34,005 desapariciones.

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), considera que es necesario revisar que las Fiscalías clasifiquen los homicidios dolosos como corresponde y no reclasificarlos para reportar buenas cifras.

“Se deben analizar las cifras de lo que baja, la explicación de las fiscalías en la tipificación de homicidio doloso para que no se incurra en un incentivo perverso que ‘vamos a esconder denuncia y a mover las cifras para que baje el delito, ¿no?’. Eso no debe ocurrir. Y una forma es contrastarlo con la encuesta de victimización donde el escenario no es tan halagador, tan positivo, porque las víctimas siguen aumentando”, refiere.