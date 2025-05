Sheinbaum pide no adelantarse a renegociación del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no adelantarse a una posible renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, aseveró que, de ocurrir en 2026 y no solo como una revisión como está planteado, su gobierno está preparado.

“No se ha planteado nada formal, con excepción de la declaración que hizo ayer el presidente Trump que dijo está bien, hay que revisarlo, igual hacemos otro. Tampoco dijo algo, verdad, entonces no hay que adelantarnos mucho y esperar este tiempo, que logremos una mejor condición que la que tenemos ahora”, dijo este miércoles.