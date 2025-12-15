Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: México no virará a la derecha como sucedió en Chile; hay mucho apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el triunfo de José Antonio Kast es un llamado a la reflexión de los movimientos de izquierda en América Latina.
lun 15 diciembre 2025 09:02 AM
sheinbaum-chile-izquierda.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México el gobierno tiene mucho apoyo y hay unidad en el movimiento político. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no virará a la derecha como sucedió en Chile, país en el que ganó las elecciones José Antonio Kast, pues afirmó que el gobierno goza de respaldo popular y da resultados.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancia. Yo creo que esto no se va a dar en México porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos, número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país”, comentó este lunes.

Publicidad

Desde este domingo, la presidenta Sheinbaum felicitó al próximo presidente de Chile, con quien manifestó su intención de mantener una relación de trabajo.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, escribió en sus redes.

Con 58.1% de los votos, Kast venció a la candidata Jeannette Jara –quien obtuvo 41.8% de los votos– por lo que sustituirá a Gabriel Boric en la presidencia del país sudamericano.

Te puede interesar:

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano de extrema derecha de Chile, vota durante una elección presidencial, en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025.
Internacional

José Antonio Kast gana las elecciones en Chile

Publicidad

La presienta Claudia Sheinbaum aseguró que en México también hay unidad en el movimiento, un elemento importante para evitar el viraje.

“Además aquí hay unidad. A veces cuando no hay unidad en los movimientos se genera esta disminución del apoyo y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y dar resultados y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Esa es la razón por la cual México, tiene el gobierno mucho apoyo popular”, destacó.

Te puede interesar:

EL candidato presidencial Jose Antonio Kast en una conferencia de prensa en Santiago, Chile.
Internacional

José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que quiere gobernar Chile

Sheinbaum indicó que lo que sucedió en Chile debe ser analizado por los movimientos de izquierda, sin embargo, recordó que fue una decisión tomada por el pueblo de ese país, por lo que debe ser respetada.

“Hay que analizar cada país, evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quién quiere que lo gobierne”, añadió.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Chile conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad