Sheinbaum: México no virará a la derecha como sucedió en Chile; hay mucho apoyo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no virará a la derecha como sucedió en Chile, país en el que ganó las elecciones José Antonio Kast, pues afirmó que el gobierno goza de respaldo popular y da resultados.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancia. Yo creo que esto no se va a dar en México porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos, número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país”, comentó este lunes.