No son medidas de coerción, responde Sheinbaum a China sobre aumento a aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la propuesta de imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de autos y otros productos procedentes de China sea una medida de coerción contra el gigante asiático y aseguró que la decisión no incurre en violación a alguna norma internacional.
“No son medidas de coerción y no son contra China, eso es muy importante, no son medidas contra un país. Tenemos una muy buena relación con China, y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces no en un país en particular ni mucho. Son decisiones que tomamos para todos para aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio entonces no estamos violando digamos ninguna norma internacional”, afirmó en su conferencia matutina.