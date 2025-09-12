Publicidad

No son medidas de coerción, responde Sheinbaum a China sobre aumento a aranceles

La presidenta Claudia Sheinbuam aseguró que la medida es para fortalecer la economía de México y no es contra algún país en particular.
vie 12 septiembre 2025 09:12 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México quiere seguir teniendo una buena relación con China.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la propuesta de imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de autos y otros productos procedentes de China sea una medida de coerción contra el gigante asiático y aseguró que la decisión no incurre en violación a alguna norma internacional.

“No son medidas de coerción y no son contra China, eso es muy importante, no son medidas contra un país. Tenemos una muy buena relación con China, y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces no en un país en particular ni mucho. Son decisiones que tomamos para todos para aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio entonces no estamos violando digamos ninguna norma internacional”, afirmó en su conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en la que se propone incrementar los aranceles a autos importados de Asia, especialmente de China. El aumento irá de 20 a 50%. Esa propuesta ya fue rechazada por el gobierno asiático.

“Se opone firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Al respecto, la presidenta detalló que la medida no es contra un país en particular, sino se incluye a otros con los que México no tiene un tratado comercial y es para fortalecer la economía mexicana.

“Hay muchos países en esta condición, es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía…no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario mucha admiración, respeto del trabajo que realizan y como han promovido su desarrollo, pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión es fortalecer a nuestro país”, dijo.

La presidenta aseguró que su gobierno está abierto a pláticas de aquellas economías que se sientan afectadas por la decisión de México de imponer aranceles.

Rechazó que con esta medida vaya a haber afectaciones para México, pues le país importa más de lo que exporta.

“Nosotros prácticamente exportamos muy poquito a esos países, muy poquito. La mayoría lo importamos”, agregó.

