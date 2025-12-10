Diputados dan el sí a nuevos aranceles para importaciones de productos de China y otros países de Asia

El asunto dividió a los partidos de la “Cuarta Transformación”, por lo que el dictamen en lo general fue votado a favor por 281 diputados de Morena y Partido Verde (PVEM), pero el Partido del Trabajo (PT) votó con los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en abstención, sumaron 149 legisladores. 24 de Movimiento Ciudadano lo hicieron en contra.

La madrugada de este miércoles se aprobó también en lo particular con 278 votos en pro, 25 en contra y 136 abstenciones, tras lo cual la minuta se envió al Senado.

El presidente de la Comisión de Economía, Miguel Salim, dijo que las fracciones modificadas representan 51,910 millones de dólares en importaciones, lo que equivale al 8.3% del total importado en el 2024.

“Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación, porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación”, sostuvo.

Destacó que de las 1,463 fracciones que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso modificar, 391 se mantuvieron como las planteó la mandataria; mientras que en 974 se decidió una reducción del 28%, en promedio, respecto a la iniciativa.

“En 104 fracciones redujimos el arancel al 5%, en armonía con el tratado otorgado de nuestros principales socios comerciales. Se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron 115 nuevas para atender observaciones técnicas e inquietudes de la industria”, detalló.

De las que no fueron consideradas, agregó, 13 eran “muy sensibles para la industria del acero, el aluminio y la siderúrgica”.

En el pleno y ya en la etapa de reservas se hicieron otras modificaciones a ocho fracciones arancelarias relacionadas con la industria textil que sustituyeron a un número igual y fueron presentadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Además, se avaló una disposición por la cual la Secretaría de Economía podrá acordar “mecanismos e instrumentos jurídicos específicos” para la importación de mercancías provenientes de países con los que México no tenga tratado de libre comercio en vigor.

Oposición alerta inflación en 2026

Monreal aseguró que no se trata de una medida aislacionista, sino “un ajuste legítimo y estratégico”.

En materia automotriz destacó que representa solo el 4.0% del total de las fracciones ajustadas y “lo que se está corrigiendo es la entrada de producto final y de ciertas autopartes provenientes de regiones donde no hay reglas equivalentes de competencia”.

“Tampoco se espera un alza de precios por el ajuste en bienes intermedios, porque se trata de insumos que pueden sustituirse con producción nacional o regional, lo que incluso abre espacio para fortalecer proveedores locales y acortar cadenas de suministro”, comentó.

La también morenista Patricia Armendáriz festejó que los cambios son “el primer piso de una política industrial”.

Selene Ávila, también de Morena, pidió ver el contexto: son 1,463 fracciones arancelarias las modificadas de un universo de casi 9, 000.

Consideró que la balanza comercial con China es de total desventaja para México: “A este paso no va a haber industria mexicana que quede en pie”.

Los diputados que se abstuvieron o votaron en contra enfatizaron que el propio Centro de Estudios de las Financias Públicas (CEFP), órgano técnico de la Cámara de Diputados, reconoció que no existe una cuantificación sólida sobre el impacto en precios, en inversión y en empleo, por lo que la decisión carece de datos sólidos y no genera certeza.