Congreso

Diputados avalan reforma para aplicar nuevos aranceles a importaciones de Asia

Diputados que se abstuvieron o votaron en contra advirtieron que la decisión tendrá impacto inflacionario. La minutas ya fue enviada al Senado.
mié 10 diciembre 2025 09:55 AM
Diputados dan el sí a nuevos aranceles para importaciones de productos de China y otros países de Asia
Discusión del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. (Andrea Murcia/Cuartoscuro )

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma que eleva aranceles a textiles, ropa, acero, aluminio, calzado, plásticos, juguetes, electrodomésticos, autopartes y vehículos provenientes de países de Asia.

Los gravámenes afectarán importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales como China, Corea, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes y Sudamérica.

El asunto dividió a los partidos de la “Cuarta Transformación”, por lo que el dictamen en lo general fue votado a favor por 281 diputados de Morena y Partido Verde (PVEM), pero el Partido del Trabajo (PT) votó con los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en abstención, sumaron 149 legisladores. 24 de Movimiento Ciudadano lo hicieron en contra.

La madrugada de este miércoles se aprobó también en lo particular con 278 votos en pro, 25 en contra y 136 abstenciones, tras lo cual la minuta se envió al Senado.

El presidente de la Comisión de Economía, Miguel Salim, dijo que las fracciones modificadas representan 51,910 millones de dólares en importaciones, lo que equivale al 8.3% del total importado en el 2024.

“Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación, porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación”, sostuvo.

Destacó que de las 1,463 fracciones que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso modificar, 391 se mantuvieron como las planteó la mandataria; mientras que en 974 se decidió una reducción del 28%, en promedio, respecto a la iniciativa.

“En 104 fracciones redujimos el arancel al 5%, en armonía con el tratado otorgado de nuestros principales socios comerciales. Se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron 115 nuevas para atender observaciones técnicas e inquietudes de la industria”, detalló.

De las que no fueron consideradas, agregó, 13 eran “muy sensibles para la industria del acero, el aluminio y la siderúrgica”.

En el pleno y ya en la etapa de reservas se hicieron otras modificaciones a ocho fracciones arancelarias relacionadas con la industria textil que sustituyeron a un número igual y fueron presentadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Además, se avaló una disposición por la cual la Secretaría de Economía podrá acordar “mecanismos e instrumentos jurídicos específicos” para la importación de mercancías provenientes de países con los que México no tenga tratado de libre comercio en vigor.

Oposición alerta inflación en 2026

Monreal aseguró que no se trata de una medida aislacionista, sino “un ajuste legítimo y estratégico”.

En materia automotriz destacó que representa solo el 4.0% del total de las fracciones ajustadas y “lo que se está corrigiendo es la entrada de producto final y de ciertas autopartes provenientes de regiones donde no hay reglas equivalentes de competencia”.

“Tampoco se espera un alza de precios por el ajuste en bienes intermedios, porque se trata de insumos que pueden sustituirse con producción nacional o regional, lo que incluso abre espacio para fortalecer proveedores locales y acortar cadenas de suministro”, comentó.

La también morenista Patricia Armendáriz festejó que los cambios son “el primer piso de una política industrial”.

Selene Ávila, también de Morena, pidió ver el contexto: son 1,463 fracciones arancelarias las modificadas de un universo de casi 9, 000.

Consideró que la balanza comercial con China es de total desventaja para México: “A este paso no va a haber industria mexicana que quede en pie”.

Los diputados que se abstuvieron o votaron en contra enfatizaron que el propio Centro de Estudios de las Financias Públicas (CEFP), órgano técnico de la Cámara de Diputados, reconoció que no existe una cuantificación sólida sobre el impacto en precios, en inversión y en empleo, por lo que la decisión carece de datos sólidos y no genera certeza.

Santiago González Soto, del PT anticipó: “Es probable que veamos al menos un rebote de inflación moderado a fuerte en 2026, sobre todo en bienes manufacturados, electrónicos, autopartes, insumos industriales y otros bienes importados”.

Expuso que su bancada está preocupada por el impacto de los aranceles en los costos de producción y por ende en el empleo, pues considera que afectará la cadena de proveeduría nacional”.

“Coordinación, no sumisión”, gritó en el pleno esa bancada.

La diputada del PAN María Angélica Granados Trespalacios explicó el voto de su bancada en “abstencion responsable”.

Alertó riesgos de alzas por ejemplo en juguetes: “El polietileno, hasta el 50% del contenido de un juguete no se produce en México en la cantidad y la calidad requerida. A pesar de ello, el dictamen establece aranceles más altos. Esto significa juguetes más caros y familias pagando el costo final”.

Expuso que "(algunas empresas) advirtieron que ciertos aceros laminados no tienen sustituto regional y que un incremento arancelario podría implicar impactos de hasta 30 millones de dólares anuales por cada planta”.

"Corremos entonces el riesgo de desabasto, encarecimiento e incluso ruptura de cadenas de suministro en sectores críticos, incluidos aquellos que son vinculados a la transición energética”, alertó la panista.

“El PAN acompaña el trabajo técnico de la Comisión, pero votamos en abstención enviando un mensaje claro: no nos oponemos a apoyar a México ni a su industria del dumping y del comercio desleal, pero no vamos a avalar una reforma con riesgos para las familias mexicanas y las mipymes”, dijo el panista Héctor Saúl Téllez al pedir apoyos a pequeñas empresas.

El panista Marcelo Torres alertó que no es una estrategia, sino "un manotazo; una improvisación económica convertida en decreto”.

"No hay candados, no tiene metas, no tiene plazos, no tiene evaluación (…) Morena quiere que aprobemos esto a ciegas”, agregó.

“La industria va a colapsar” vaticinó por su parte el priista Miguel Alonso y acusó que los aranceles serán una “nueva traición” de Morena, pues el consumidor final será el que pague.

“Con la novedad de que va a costar 35% más el vehículo ligero y habrá un incremento en 150% en refacciones”, dijo.

El priista Hugo Arroyo puso énfasis en que el gobierno federal no ofreció claridad sobre el destino que tendrán los ingresos que reciba por el alza a los aranceles, mientras que Emilio Suárez Licona propuso que en seis meses la Secretaría de Economía rinda un informe sobre los resultados de la medida arancelaria y pidió que entre en vigor en tres meses para tener periodo de adaptación.

Según la propuesta, la reforma entraría en vigor el 1 de enero del 2026.

“Se tendría que modificar la entrada en vigor de la misma, porque no podría un proveedor, no podría una industria, no podría una empresa adaptarse en tan poco tiempo a un cambio de proveedor y sobre todo el poder estar surtiendo los productos que el mercado le demanda”, comentó.

Hugo Manuel Luna, de MC, dijo por su parte que –ante el festejo de Morena sobre la facultad que la presidenta Sheinbaum delegó al Congreso para avalar el alza arancelaria– en realidad fue una estrategia para librarla del desgaste político, pues traerá consecuencias para los consumidores.

“Hay que estar atentos a la triangulación de bienes que se importan desde terceros países”, apuntó Gloria Núñez, también de MC.

“Debe tenerse claro si al ajustar un arancel se mejorará la capacidad o se trasladará el costo a los consumidores finales, así como cuidar que no se afecte la competitividad de la industria y exportaciones mexicanas”, estimó.

La emecista Gabriela Salas Rodríguez sostuvo que los aranceles pegarán al consumidor final, que es el último en esa cadena.

“Así gritaban y levantaban la voz cuando se aprobó un 15 % de IVA, ¿si se acuerdan? Se acuerdan que levantaron la voz y dijeron: cómo es posible. Pues ahora están aumentado 35% en aranceles, así de incongruente es su política”, agregó.

