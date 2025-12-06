Publicidad

Un coche bomba explota frente a la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán

El estallido dejó tres personas sin vida y seis heridos, y es investigado por la Fiscalía General de la República.
sáb 06 diciembre 2025 07:54 PM
La explosión ocurrió antes del medio día del sábado 6 de diciembre. (Foto: Tomada de @Elgabora)

Un vehículo y su conductor estallaron este sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria Coahuayana, Michoacán.

La explosión dejó tres personas sin vida. Una de ellas es el propio conductor. Las otras dos personas fallecieron ya en el hospital regional. También se reportó un saldo de seis personas lesionadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La explosión ocurrió minutos antes del medio día en la avenida Rayón, en la colonia Centro.

"La FGR abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos tan lamentables, al tiempo que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos para poder obtener la identidad y la detención de los responsables", informó la dependencia.

En la investigación participan también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los elementos reforzaron la seguridad en la zona con el despliegue de Fuerzas Armadas en "puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población".

Por separado, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, declaró que los lesionadas por la explosión fueron trasladadas vía aérea a la capital michoacana para recibir atención inmediata.

Agregó que el operativo de seguridad que se mantiene activo en la región también tiene por objetivo ubicar a los responsables del hecho y garantizar la protección de la población.

