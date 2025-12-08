Sheinbaum rechaza acarreo en el Zócalo: "Nunca aceptaríamos dar dádivas"

Alrededor de 600,000 personas acudieron el sábado pasado al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la concentración que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum por el inicio de los siete años de gobiernos de Morena y los logros alcanzados en materia económica, salud, educación, infraestructura y otros.

Aunque varios asistentes manifestaron que acudieron de manera voluntaria, como en otras manifestaciones varios sindicatos y agrupaciones movilizaron a miles de sus agremiados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pagó el transporte de miles de maestros para que acudieran al evento. En el evento también se vieron banderas de otros sindicatos como el de electricistas, petroleros, telefonistas, CROC, CTM y CATEM.

En su conferencia de este lunes, la presidenta agradeció a los miles de mexicanos que asistieron a la tercera convocatoria de reunión en el Zócalo capitalino y aseguró que pudo percibir que los ciudadanos están contentos y combativos para defender los logros alcanzados en siete años.

“Primero, agradecer a todas y a todos los que vinieron el sábado, muchas gracias, vinieron de toda la República obviamente quien viene de fuera pues no viene caminando, vienen vehículos, la gente se organiza. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta organizados. Muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta y también combativa, vamos a decir en el sentido pacífico de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos siete años de transformación”, aseguro.