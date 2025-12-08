Publicidad

presidencia

Sheinbaum rechaza acarreo en el Zócalo: "Nunca aceptaríamos dar dádivas"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, de haber pagado para asistir al evento, los mexicanos no se hubieran mostrado entusiasmados y combativos para defender lo logros de siete años.
lun 08 diciembre 2025 10:09 AM
Sheinbaum-rechaza-pagar-acarreo-zocalo.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los mexicanos que asistieron a la celebración por los siete años del arranque de los gobiernos de Morena. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se haya pagado a los asistentes al evento masivo realizado en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los siete años del inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues afirmó que, además de estar en contra de dar dádivas, la gente no hubiera mostrado que está "contenta".

“Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento, eso no debe ocurrir, pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en que nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización y, segundo, eso se nota de inmediato, no hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo en el evento si esa hubiera sido la forma de convocatoria”, explicó la presidenta.

Alrededor de 600,000 personas acudieron el sábado pasado al Zócalo de la Ciudad de México para participar en la concentración que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum por el inicio de los siete años de gobiernos de Morena y los logros alcanzados en materia económica, salud, educación, infraestructura y otros.

Aunque varios asistentes manifestaron que acudieron de manera voluntaria, como en otras manifestaciones varios sindicatos y agrupaciones movilizaron a miles de sus agremiados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pagó el transporte de miles de maestros para que acudieran al evento. En el evento también se vieron banderas de otros sindicatos como el de electricistas, petroleros, telefonistas, CROC, CTM y CATEM.

En su conferencia de este lunes, la presidenta agradeció a los miles de mexicanos que asistieron a la tercera convocatoria de reunión en el Zócalo capitalino y aseguró que pudo percibir que los ciudadanos están contentos y combativos para defender los logros alcanzados en siete años.

“Primero, agradecer a todas y a todos los que vinieron el sábado, muchas gracias, vinieron de toda la República obviamente quien viene de fuera pues no viene caminando, vienen vehículos, la gente se organiza. Segundo, mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, organizaron una marcha pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta organizados. Muchas familias, mucha alegría, la gente estaba contenta y también combativa, vamos a decir en el sentido pacífico de defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos siete años de transformación”, aseguro.

La presidenta expuso que, a pesar de que hay quienes han querido que tome distancia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no pasará, pues afirmó que ambos forman parte del mismo proyecto político.

"Nos da orgullo ser parte del mismo movimiento. Si gritamos en las plazas 'es un honor estar con Obrador', cómo no vamos a seguir defendiendo lo que fue el periodo de lucha y de la presidencia del presidente. Somos parte del mismo movimiento y, por supuesto con cambios, con nuevos programas, nuevos proyectos, pero en esencia los mismos principios por los que luchamos", indicó.

