Sheinbaum rechaza acarreo en el Zócalo: "Nunca aceptaríamos dar dádivas"

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se haya pagado a los asistentes al evento masivo realizado en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar los siete años del inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues afirmó que, además de estar en contra de dar dádivas, la gente no hubiera mostrado que está "contenta".
“Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento, eso no debe ocurrir, pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar, no es la manera en que nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización y, segundo, eso se nota de inmediato, no hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo en el evento si esa hubiera sido la forma de convocatoria”, explicó la presidenta.