Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

“Fue decisión de la Fiscalía”, dice Sheinbaum sobre reclasificación de explosión de vehículo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que la Fiscalía General de la República informe lo que ocurrió y quiénes son los responsables de la explosión en Coahuayana.
lun 08 diciembre 2025 11:31 AM
Sheinbaum-explosion-coche-bomba-michoacan.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la conferencia matutina del martes el gabinete de seguridad dará detalles sobre la explosión en Michoacán. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que fue decisión de la Fiscalía General de la República reclasificar de terrorismo a delincuencia organizada la explosión ocurrida el sábado pasado en Coahuayana, Michoacán, e informó que se sigue investigando y revisando las cámaras para saber quién y por qué perpetró ese hecho.

"Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía, mañana lo pueden explicar pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó", planteó este lunes.

Publicidad

En su conferencia matutina, la presidenta comentó que el gabinete de seguridad será quien informe sobre lo ocurrido la mañana del sábado. Sin embargo, detalló que continúa la investigación en torno a lo sucedido.

“Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales y el día de mañana espero que ya pueda haber más información”, indicó.

Alrededor del mediodía del sábado pasado un vehículo explotó sobre la avenida Rayón, cerca de las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana. La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones del hecho.

“En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional y hay seis lesionados más”, informó la FGR.

La presidenta pidió esperar a conocer todos los detalles sobre la explosión.

"Hay que revisar. Primero, antes de cualquier cosa hay que estar bien informados, ante un delito de este tipo tiene que hacerse una investigación. Cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron, todo. Entonces, para eso es importante que se haga la investigación, por eso estamos reforzando desde que llegamos la inteligencia y la investigación, a partir de ahí las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar", añadió.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Michoacán conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad