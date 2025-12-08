“Fue decisión de la Fiscalía”, dice Sheinbaum sobre reclasificación de explosión de vehículo

En su conferencia matutina, la presidenta comentó que el gabinete de seguridad será quien informe sobre lo ocurrido la mañana del sábado. Sin embargo, detalló que continúa la investigación en torno a lo sucedido.

“Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales y el día de mañana espero que ya pueda haber más información”, indicó.

Alrededor del mediodía del sábado pasado un vehículo explotó sobre la avenida Rayón, cerca de las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana. La Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones del hecho.

“En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional y hay seis lesionados más”, informó la FGR.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están…

La presidenta pidió esperar a conocer todos los detalles sobre la explosión.

"Hay que revisar. Primero, antes de cualquier cosa hay que estar bien informados, ante un delito de este tipo tiene que hacerse una investigación. Cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron, todo. Entonces, para eso es importante que se haga la investigación, por eso estamos reforzando desde que llegamos la inteligencia y la investigación, a partir de ahí las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar", añadió.