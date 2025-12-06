SNTE despliega a 45,000 maestros en el mitin de Sheinbaum: "Tenemos que corresponderle al gobierno"

Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, aseguró que fueron 45,000 docentes los que acudieron al evento. Aseguró que, aunque el organismo sindical se hizo cargo del costo de los camiones que los transportaron, la asistencia fue voluntaria.

Los maestros viajaron del Estado de México, Morelos y Tlaxcala. También asistieron algunos que residen en la capital. Llegaron desde las 2 de la mañana para alcanzar un buen espacio en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Sheinbaum celebró los siete años de la llegada del partido Morena a la Presidencia.

"Tenemos que corresponderle al gobierno de la 4T lo bien que nos ha tratado", declaró Cepeda a medios tras participar en el mitin.

Desde que Cepeda lidera el SNTE, este sindicato, considerado el más grande de América Latina, se ha hecho más cercano a Morena. Incluso logró una senaduría bajo el cobijo de este partido.

Como otra muestra de apoyo, se comprometió a afiliar a 5 millones de personas a Morena. En septiembre pasado, Cepeda declaró que un millón 350,000 docentes ya se han convertido en militantes.

El líder sindical justifica esta cercanía con el gobierno bajo el argumento de que las administraciones morenistas han atendido las demandas del gremio. Sheinbaum subió el salario docente 9% en mayo pasado y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo mismo.

"En el mundo somos ejemplo de cómo en la pandemia estuvo pendiente de nosotros el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tuvimos, en el primer año de la doctora, una excelente respuesta salarial", declaró.

Para 2026 espera que continúen los incrementos salariales y la entrega de plazas a unos 500 maestros.

"Esperamos que en el próximo año podamos llegar al mismo nivel que el salario mínimo, que es el 13%", agregó.