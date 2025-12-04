Publicidad

Sheinbaum viajará hoy a EU; se reunirá con Trump y Carney en Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que antes del sorteo mundialista tendrá un breve encuentro con cada uno de sus homólogos.
jue 04 diciembre 2025 09:05 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá la mañana de este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos: Presidencia de la República/@Potus)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostendrá por primera vez un encuentro presencial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien dialogará previo a que se realice el sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

"Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de poco tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro (Mark) Carney", anunció en su conferencia matutina.

La tarde de este jueves la presidenta viajará a través de un avión de las Fuerzas Armadas hacia Washington, Estados Unidos, donde dormirá.

El viernes 5 de diciembre, previo al sorteo en el que se conocerán los grupos de las 48 selecciones que participarán en el Mundial, se prevé que la presidenta sostenga las reuniones con sus homólogos y también anfitriones del Mundial 2026.

"Después del evento que dura como cuatro minutos, el sacar la bolita y ver qué grupo vamos a encabezar. Después ya nos vamos a nuestros asientos y allí pues se termina el evento", detalló.

Después del sorteo, la presidenta sostendrá por primera vez una reunión con mexicanos radicados en Estados Unidos.

"Vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá, nos regresamos mañana en la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración", indicó.

El viaje de este jueves y viernes es el primero que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum.

