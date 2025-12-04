Tren Maya lanza “Expreso de año Nuevo” con cena y brindis

“Pretendemos iniciar este paquete, ofertarlo el 29,30, 31 de diciembre y 1 de enero. Son cuatro días con tres noches por Yucatán y Quintana Roo”, explicó.

¿Qué incluye el Expreso de año nuevo?

El paquete de cuatro días y tres noches incluye:

-Vuelo del AIFA a Tulum.

-Visita a la zona arqueológica y Parque del jaguar.

-Brindis y cena de año nuevo en el tren.

-En Puerto Progreso, Yucatán, pasar el primer amanecer de 2026.

¿Cuáles son los precios?

El costo depende del paquete:

Básico: desde 22,998 pesos.

Premium: desde 28,997 pesos.

Otros paquetes turísticos

El director del Tren Maya informó que hay otras opciones para disfrutar del sureste en las vacaciones de fin de año, entre ellos:

Mares y lagunas. Con un precio de 17,586 pesos por persona. Incluye vuelo, hotel, zonas arqueológicas, viaje por el Tren Maya y algunos alimentos en Quintana Roo.

Ruta de las maravillas. Se compone por un viaje de cuatro días y tres noches a Yucatán. El costo es de 17,095 pesos e incluye vuelo, hospedaje, visita a cenotes y museos.