Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Tren Maya lanza “Expreso de año Nuevo” con cena y brindis

Con costos desde 22,998 pesos, el tren de larga duración se pondrá en operación el 29, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero.
jue 04 diciembre 2025 08:49 AM
Tren-maya-paquetes.jpeg
Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que el tren de larga distancia operará desde finales de año.
 (Foto: Presidencia de México.)

Para celebrar el Año Nuevo 2026, el Tren Maya pondrá en operación “El expreso de año nuevo”, el primer servicio comercial de larga distancia, el cual incluirá un paquete turístico con vuelos, hospedaje, brindis y cena de fin de año.

Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que está integrado por siete vagones: dos de clase turista, dos de primera clase, uno equipado para la elaboración de alimentos y dos más con camarotes y área de comedor.

Publicidad

“Pretendemos iniciar este paquete, ofertarlo el 29,30, 31 de diciembre y 1 de enero. Son cuatro días con tres noches por Yucatán y Quintana Roo”, explicó.

¿Qué incluye el Expreso de año nuevo?

El paquete de cuatro días y tres noches incluye:

-Vuelo del AIFA a Tulum.
-Visita a la zona arqueológica y Parque del jaguar.
-Brindis y cena de año nuevo en el tren.
-En Puerto Progreso, Yucatán, pasar el primer amanecer de 2026.

¿Cuáles son los precios?

El costo depende del paquete:

Básico: desde 22,998 pesos.
Premium: desde 28,997 pesos.

Te puede interesar:

Paquetes turísticos en el Tren Maya del Ejército van desde los $14,000 en Semana Santa
presidencia

Los paquetes vacacionales que ofrecen las Fuerzas Armadas para viajar al sureste

Otros paquetes turísticos

El director del Tren Maya informó que hay otras opciones para disfrutar del sureste en las vacaciones de fin de año, entre ellos:

Mares y lagunas. Con un precio de 17,586 pesos por persona. Incluye vuelo, hotel, zonas arqueológicas, viaje por el Tren Maya y algunos alimentos en Quintana Roo.

Ruta de las maravillas. Se compone por un viaje de cuatro días y tres noches a Yucatán. El costo es de 17,095 pesos e incluye vuelo, hospedaje, visita a cenotes y museos.

Publicidad

Tags

Tren Maya conferencia mañanera vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad