¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

A través de las cuentas en 𝕏 de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ( Capufe ) y Guardia Nacional Carreteras , los usuarios pueden consultar cómo van los bloqueos.

Las afectaciones viales por los bloqueos en autopistas y carreteras por parte de transportistas se muestran a continuación con cortes de horarios. Hasta las 10:00 horas de este lunes, el megabloqueo así:

-Autopista México- Querétaro. Reabren la Plaza de Cobro Palmillas. "Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con cierres intermitentes en ambos sentidos por presencia de manifestantes", detalla Capufe con corte a las 09:35 horas.

-Autopista Cuernavaca-Acapulco con dirección a Acapulco, no hay cierre a la circulación.

Hasta el momento no hay afectaciones en los siguientes puntos:

- México-Puebla Capufe detalla que del km 92 al 114, con dirección a la ciudad poblana, hay reducción de carriles por labores de mantenimiento, sin reporte de incidentes o presencia de manifestantes. Por el momento la circulación es fluida.

-Autopista México–Pachuca

-Autopista México-Cuernavaca

Mientras tanto, el AIFA recomienda tomar precauciones ante los bloqueos en carreteras que puedan afectar a pasajeros:

Bloqueos en Edomex

-Estado de México: en la vía José López Portillo a la altura del DIF Municipal en el municipio de Ecatepec, Estado de México. A pesar de que los bloqueos son intermitentes sí hay afectaciones viales debido a que solo está abierto el carril del Mexibús.

-Autopista México–Toluca. En esta vialidad solo hay un carril habilitado rumbo a la CDMX. Hay filas de hasta cinco kilómetros a la altura del municipio de Lerma.

-Disminución de carriles en la carretera federal Los Reyes–Texcoco, a la altura del entronque con la federal México-Puebla rumbo a la CDMX, solo hay un carril habilitado para la circulación.

🚧 #AlertaVial | Se registra asentamiento vehicular en la México-Toluca con dirección a #CDMX . ⁰ 🔸La fila alcanza la entrada a San Mateo Atenco

¿Quienes se manifiestan?

En el megabloqueo que se extiende a varias ciudades del país participan integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, éstos últimos ante la discusión por la Ley de Aguas que actualmente se discute en el Congreso.

Los transportitas exigen mayor seguridad en las carreteras en donde a diario son víctimas de asaltos, que cesen los actos de extorsión por parte de elementos de seguridad tanto estatales como federales, denuncian que hay retrasos en trámites como placas, licencias y evaluaciones médicas, entre otras.

¿Qué dice la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez será la encargada de ofrecer una conferencia de prensa para informar sobre cómo va el avance de los diálogos entre el gobierno federal con transportistas.

“Se les ha atendido, hay mesas de trabajo no es que estén bloqueando porque no hay diálogo. Algunos están inconformes por la Ley de Aguas, quien tiene amparadas concesiones, no les gusta el análisis que actualmente se realiza en el Congreso”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

Estados en donde se prevé el megabloqueo

Chihuahua

Ciudad de México (vialidades de ingreso).

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

En la Autopista Arco Norte, a la altura de la caseta Tula 1, con dirección a Puebla; se reporta un cierre total.

En la carretera Pachuca, a la altura de Ciudad Sahagún, con dirección a Pachuca; se reporta cierre parcial.

En la carretera México-Tuxpan, a la altura de entronque con carretera Pachuca-Tulancingo, en ambos sentidos; se reporta cierre parcial.

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Se registra cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 214+200 de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, de acuerdo a lo que informa Guardia Nacional Carreteras. (corte a las 09:30 horas).

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas