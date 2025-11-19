Gobierno firma convenio para Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona para instalar en España el Centro Mexicano de Supercómputo, donde investigadores mexicanos tendrán una unidad de análisis que les permitará resolver problemas públicos de predicción meteorológica, de agricultura, aduanas y otros.
“Esta firma es importantísima para poder analizar los datos de clima, para hacer predicciones meteorológicas. Si tuviéramos una red de su súpercómputo podríamos analizar los datos mucho mejor y poder predecir mejor entre otras muchas cosas. En lo que se construye la supercomputadora en nuestro país, que va a dar un impulso enorme al desarrollo de México y a la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, nos abren la puerta en la súpercomputadora de Barcelona”, explicó la presidenta.