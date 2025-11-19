Gobierno firma convenio para Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona

En su conferencia de este miércoles, la presidenta detalló que mientras en México se instala el Centro de Supercómputo, los investigadores mexicanos podrán utilizar la infraestructura del Centro de Barcelona.

“Nos abren la puerta para tener ahí un espacio del Centro Mexicano de Supercómputo en lo que lo construimos aquí y podemos comenzar a procesar un montón de información que nos lleva meses y meses poder tener información relacionada con muchos temas en nuestro país. Entonces, mientras tanto, estamos allá. Uno de los grandes temas es clima y otros temas que vamos a desarrollar con ellos”, destacó.

¿Cómo funcionará el Centro Mexicano de Supercómputo?

Jorge Luis Pérez, coordinador nacional de Infraestructura Digital, explicó que a partir de enero de 2026 el Centro de Supercómputo de Barcelona proporcionará infraestructura para el tratamiento de datos, pero será bajo el control soberano de México.

“Vamos a iniciar esta colaboración para empezar a resolver problemas. A partir del siguiente año ya volvemos a estar trabajando en conjunto. Los datos estarían a resguardo del gobierno mexicano, de los investigadores, los datos no estarían en control de nadie más”, aclaró.

El próximo año 177 investigadores mexicanos iniciarán la unidad de análisis y operación.

¿Cuáles serán los proyectos iniciales?

El funcionario explicó que entre los proyectos iniciales que se trabajarán en Barcelona están:

Prevención de desastres naturales. Se trabajará en modelos climáticos y análisis de fenómenos hidrometeorológicos para prevención de desastres.

