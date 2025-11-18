Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum descarta confrontación entre generación Z y militares en desfile

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió respetar el desfile del próximo jueves al que acuden miles de familias. Rechazó que grupos violentos de la marcha estén vinculados con Morena.
mar 18 noviembre 2025 11:36 AM
sheinbaum-rechaza-confrontacion.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no habrá ninguna confrontación en el desfile que se realizará el próximo jueves. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que durante el desfile militar del 20 de noviembre se vaya a generar una confrontación con los participantes de la marcha de la Generación Z, la cual saldrá por segunda ocasión a las calles a protestar en contra de la inseguridad y la corrupción.

“No, no va a haber nada. Y, además, hay que hacer un llamado a que no haya provocaciones y que todo sea pacífico”, dijo la presidenta.

Publicidad

Para el próximo jueves, integrantes de la Generación Z convocaron a una nueva marcha.

“Se repite la marcha. 20 de noviembre. Inicia 9 am”, dice la convocatoria en redes sociales.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respetar el desfile militar, al cual suelen asistir las familias mexicanas.

“Viene muchísima gente al 20 de Noviembre, muchísima gente; los desfiles, son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, hay que respetar el desfile. Entonces no creemos que haya nada”, agregó.

Te puede interesar:

sheinbaum-violencia-marcha-z.jpg
presidencia

“No vamos a caer en la provocación”, dice Sheinbaum tras violencia en Marcha Z

La presidenta rechazó que detrás de la violencia de la manifestación del domingo pasado estén grupos vinculados con Morena, movimiento que, dijo, luchado de forma pacífica.

“Esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas, que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no, no tiene nada que ver con eso, es parte de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, de manera pacífica”, agregó.

Estos grupos golpeadores que tiraron la valla no tienen nada que ver con nuestro movimiento”.
Claudia Sheinbaum

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Ejército

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad