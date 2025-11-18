Sheinbaum descarta confrontación entre generación Z y militares en desfile

Para el próximo jueves, integrantes de la Generación Z convocaron a una nueva marcha.

“Se repite la marcha. 20 de noviembre. Inicia 9 am”, dice la convocatoria en redes sociales.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respetar el desfile militar, al cual suelen asistir las familias mexicanas.

“Viene muchísima gente al 20 de Noviembre, muchísima gente; los desfiles, son a veces cientos de miles de personas quienes los observan. Entonces, hay que respetar el desfile. Entonces no creemos que haya nada”, agregó.

La presidenta rechazó que detrás de la violencia de la manifestación del domingo pasado estén grupos vinculados con Morena, movimiento que, dijo, luchado de forma pacífica.

“Esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas, que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no, no tiene nada que ver con eso, es parte de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, de manera pacífica”, agregó.