Sheinbaum: el pueblo dice no a quienes quieren provocar; estamos construyendo paz

“Por eso cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, ¡no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie!”, afirmó en su visita al Centro de Tabasco, donde anunció la construcción de una planta procesadora para el Chocolate del Bienestar.

En diferentes estados, así como en la Ciudad de México, personas se manifestaron en contra de la inseguridad en el país y para exigir un cambio en la estrategia llevada por el gobierno federal, a partir del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado a tiros en un evento público por el Día de Muertos el pasado 1 de noviembre.

La presidenta afirmó que la alta aprobación a su gestión reflejada en encuestas –como la realizada por El País al cumplirse el primer año de su mandato que arrojó la opinión positiva del 78% de las personas– se debe a que sigue el principio llevado por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de llevar un gobierno “cercano a la gente”.

“Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno es invencible”, sostuvo Sheinbaum.

Un día antes la presidenta criticó la poca presencia de jóvenes en la marcha realizada en la capital y se pronunció para rechazar la violencia en la movilización.