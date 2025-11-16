Brugada tras marcha: “Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades”

“Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades y expresamos nuestra solidaridad con las personas que lamentablemente resultaron lesionadas ayer en este evento”, afirmó la mandataria capitalina este domingo, al encabezar la reinauguración del último tramo de la Línea 1 del Metro.

La protesta dejó un saldo de 120 personas lesionadas –100 policías y 20 civiles– así como 40 personas detenidas y presentadas ante el Ministerio Público o el Juzgado Cívico, informó ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La mandataria capitalina indicó que 14 elementos de la SSC aún se encuentran hospitalizados y envió un reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México.

Nosotros no responderemos con represión pero es nuestra obligación cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz y además aplicar la ley cuando sea necesario, con serenidad y con firmeza". Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La política emanada de Morena –partido en el poder en el Gobierno federal y capitalino– atribuyó la manifestación a grupos políticos opositores.

“Nuestra ciudad, que es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, no vamos a caer en ninguna provocación. Invitamos, convocamos y exhortamos a todas y todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia.

“Es nuestra obligación señalar que la marcha estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre que no están de acuerdo con la transformación de México. Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes y lo decimos tal cual”, aseguró.