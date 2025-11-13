Sheinbaum: se busca frenar con prepas el reclutamiento criminal de los jóvenes

Este jueves la presidenta encabezó la inauguración de Obra del Plantel de Reconversión Centro de Estudios de Bachillerato que hasta ahora funcionaba como secundaria. Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, Sheinbaum afirmó que uno de los propósitos de su gobierno será garantizar oportunidades de estudio a los jóvenes.

“Estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directo a la preparatoria y que si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad vayan directo a la universidad o al tecnológico”, expuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Inauguración de Obra del Plantel de Reconversión Centro de Estudios de Bachillerato en el Estado de México. (Foto: Presidencia de México.)

La mandataria federal explicó que uno de los objetivos de su gestión es que los centros educativos de educación media superior estén cerca de los domicilios de los jóvenes, por lo que se cambió el proceso para designar un espacio como plantel de educación media superior.

“Ahora ya no hay examen. Hay una plataforma donde ustedes se inscriben a la escuela que les quede más cerca de la casa”, dijo.