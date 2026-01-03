Tras captura de Maduro, Sheinbaum asegura que la relación con México en seguridad "es muy buena"

Preguntada al respecto, Sheinbaum dijo: “Él ha declarado varias veces esto. Sin embargo, tenemos una muy buena relación en términos de seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay un entendimiento en temas de seguridad, que se ha establecido en varias reuniones”.

Trump comenzó una guerra con Venezuela en 2025 para supuestamente contrarrestar el narcotráfico de aquel país y acusó a Nicolás Maduro de estar coludido con el crimen organizado.

La agresión escaló hasta que la madrugada de este sábado Estados Unidos llevó a cabo una intervención militar en Caracas, detuvo a Maduro y aseguró que lo trasladará a Nueva York para juzgarlo por narcotráfico y terrorismo.

Por ello se levantaron suspicacias cuando Trump declaró horas después que México estaba gobernado por los cárteles de la droga. Sin embargo, la presidenta mexicana confió en los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y descartó por ahora comunicarse con Trump para abordar el tema.

Ante la decisión de Washington de dirigir Venezuela mientras se concreta la “transición política”, Sheinbaum dijo que su gobierno analizará cómo será la nueva relación de México con el país sudamericano.

“Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución. Esto va más allá, incluso, de la presidencia de Maduro. Tiene que ver con la política internacional, las leyes internacionales y tiene que ver con principios muy claros de la política exterior mexicana que nosotros defendemos”, declaró.

México condenaría ataque con otros países de América Latina

Sheinbaum abrió la puerta a conversaciones con otros presidentes de la región y a emitir un pronunciamiento conjunto en próximas horas para exigir el respeto al derecho internacional.

“Es muy importante para América Latina y El Caribe mantenernos juntos, en general con todos los países del mundo, pero mantenernos juntos. Nos parece muy importante la defensa de las leyes internacionales, de los tratados internacionales, de la Carta de Naciones Unidas y la defensa, sobre todo, de la soberanía de los pueblos y la solución pacífica de cualquier conflicto”, explicó.

Entrevistada por medios de comunicación en un recorrido por Tlaxcala, Sheinbaum reiteró su condena a la intervención militar estadounidense, que violó la Carta de las Naciones Unidas.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.