Sheinbaum recorre estados afectados por lluvias torrenciales

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

El primer lugar al que acudió este sábado fue a Huauchinango, Puebla, donde se ha contabilizado la muerte de 10 personas. En este municipio, la presidenta acudió a un refugio temporal, donde conversó con las familias que se resguardan.

“Con empatía y cercanía, refrendó el compromiso del Gobierno de México de continuar brindando apoyo a quienes resultaron afectados por las lluvias”, se informó desde la cuenta de redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Además, el organismo señaló que personal de las dependencias federal, estatal y municipal “mantienen esfuerzos” para garantizar el bienestar y la seguridad de la población.

La presidenta informó que hay cerca de 111 municipios y 18 carreteras federales afectadas, por lo que más de 9,000 mil elementos y 250 máquinas trabajan para la apertura de caminos.

Mencionó que en el momento que se abran, se iniciará el censo a la población en todas las localidades afectadas.

“A partir del censo, se dará todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado”, sostuvo.

Agregó que todos los trabajos que se realizan en los cinco estados afectados es en coordinación con los gobernadores.

“En este momentos estamos atendiendo la emergencia, que haya alimentación, agua potable, que los refugios estén trabajando al 100%”, señaló.

Se contempla que mañana acuda a Querétaro y San Luis Potosí, entidades también afectadas por las lluvias.

Las lluvias han dejado 44 muertos y 27 desaparecidos en cinco estados: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla.