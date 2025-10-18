Sube a 76 cifra de muertos por lluvias y se reportan 30 personas desaparecidas

En la más reciente actualización, el Gobierno de México precisó que han muerto 22 personas en Hidalgo, 19 en Puebla, una en Querétaro, así como 34 en Veracruz y ninguna en San Luis.

En tanto que la cifra de personas desaparecidas disminuyó con respecto a la de este jueves (72): 20 en Hidalgo, cinco en Puebla y 14 en Veracruz.

Además se informó que se registran 329 caminos cerrados en los cinco estados afectados por las lluvias.

Este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de limpieza y apoyo a la población en los municipios de Álamo y Tempoal, Veracruz, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a las y los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.