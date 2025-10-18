Sube a 76 cifra de muertos por lluvias y se reportan 30 personas desaparecidas

La cifra de víctimas por las intensas lluvias que han afectado en los últimos días a diversas regiones del país aumentó a 76 personas fallecidas, mientras que 30 permanecen desaparecidas, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades del Gobierno Federal.
Las afectaciones se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero, donde las lluvias torrenciales provocaron derrumbes, inundaciones, deslaves y cortes carreteros que mantienen incomunicadas a decenas de comunidades rurales.