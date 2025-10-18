Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sube a 76 cifra de muertos por lluvias y se reportan 30 personas desaparecidas

La cifra más alta de personas fallecidas se registra en Veracruz, donde se han confirmado 34 personas sin vida a este viernes 17 de octubre.
sáb 18 octubre 2025 01:49 PM
lluvias mexico
Autoridades reportan 76 fallecidos y 30 desaparecidos por lluvias e inundaciones en varios estados del país. (Foto: Presidencia/ Cuartosucro)

La cifra de víctimas por las intensas lluvias que han afectado en los últimos días a diversas regiones del país aumentó a 76 personas fallecidas, mientras que 30 permanecen desaparecidas, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades del Gobierno Federal.

Las afectaciones se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero, donde las lluvias torrenciales provocaron derrumbes, inundaciones, deslaves y cortes carreteros que mantienen incomunicadas a decenas de comunidades rurales.

Publicidad

En la más reciente actualización, el Gobierno de México precisó que han muerto 22 personas en Hidalgo, 19 en Puebla, una en Querétaro, así como 34 en Veracruz y ninguna en San Luis.

En tanto que la cifra de personas desaparecidas disminuyó con respecto a la de este jueves (72): 20 en Hidalgo, cinco en Puebla y 14 en Veracruz.

Lee más:

Mañanera Sheinbaum
presidencia

Sube a 70 cifra de muertos por lluvias y se reportan 72 personas desaparecidas

Además se informó que se registran 329 caminos cerrados en los cinco estados afectados por las lluvias.

Este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de limpieza y apoyo a la población en los municipios de Álamo y Tempoal, Veracruz, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a las y los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

Publicidad

En tanto que este sábado la presidenta se encuentra en Tamaulipas en donde acompañado por el gobernador Américo Villarreal se encuentran revisando los niveles del Río Pánuco e informó que hasta el momento se descartan riesgos, pero se mantienen alerta de sus niveles.

Te puede interesar:

(Obligatorio)
México

Sin Fonden, las lluvias e inundaciones "pegan" a Sheinbaum y a la 4T

Cabe recordar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió este viernes que un nuevo sistema de baja presión en el Golfo de México podría intensificar nuevamente las precipitaciones durante el fin de semana, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y atender los avisos de las autoridades locales.

Publicidad

Tags

Lluvias Inundaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad