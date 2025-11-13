Cada estado definirá revocación de gobernadores, dice Sheinbaum

En la discusión de si la revocación de mandato debe realizarse en 2028 o junto a las elecciones intermedias, el líder del PAN, Jorge Romero, planteó como condición incluir en esa consulta a todos los gobernadores.

“Y con otra condición también muy importante y, ni siquiera como condicionante, nada más lo ponemos en la mesa: vámonos con todos los gobernadores”, comentó.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta explicó que hay algunos gobernadores que ya manifestaron su intención de ir a revocación de mandato en 2027.

“Hay varios gobernadores que lo han planteado, Oaxaca por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero pues depende de cada entidad”, detalló.

La propuesta para adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato presidencial y hacerla concurrente con las elecciones intermedias está en pausa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso hasta nuevo aviso la reunión para discutir la reforma al artículo 35 de la Constitución.