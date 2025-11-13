Cada estado definirá revocación de gobernadores, dice Sheinbaum

En respuesta a la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de incluir a todos los gobernadores en la consulta de revocación de mandato en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esa es una decisión que no solo depende de los mandatarios estatales, sino también de las constituciones locales.
“Depende de los gobernadores y de las Constituciones de cada estado de la República, cada entidad tendría que definirlo. Nosotros definimos lo que tiene que ver con la Presidencia ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado o la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernador”, explicó.