Habrá ahorros si se hace revocación en 2027, justifica Ramírez Cuéllar

Si se hace la revocación de mandato el mismo día que las elecciones federales, agregó, se pueden evitar los costos adicionales, como ocurrió en 2022 con la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador:

En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.

De acuerdo con Ramírez Cuéllar, la reforma –que se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro– busca modificar el artículo 35 de la Constitución y alinear la revocación con las elecciones federales.

"La población tiene suficiente claridad para separar lo que son las elecciones locales, la elección federal y la consulta de revocación de mandato. No hay razón para que se generen confusiones", dijo el vicecoordinador de Morena.

La iniciativa de Ramírez Cuellar busca:

–Mayor participación. La consulta popular de 2021 implicó 57,077 casillas y participaron 7.10% de la Lista Nominal de Electores. La revocación de mandato de 2022 fue con 57,448 casillas y participaron 17.77% de la Lista.

–Facilitar las tareas y actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), pues en lugar de dos o más calendarios sólo habrá uno.

–Reducir de "forma significativa los costos de organización”. La consulta de 2021 fue de 528 millones de pesos; la revocación del 10 de abril de 2022 de 1,567 millones de pesos.