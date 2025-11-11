Sheinbaum sobre redadas en EU: hay 30 quejas por violaciones de derechos humanos

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, informó en octubre pasado que, durante los primeros meses del segundo mandato presidencial de Donald Trump, 10 mexicanos fallecieron bajo la custodia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"Del 20 de enero a la fecha, 10 personas mexicanas han perdido la vida bajo custodia de ICE o durante operativos migratorios", detalló.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente para abordar temas migratorios, Velasco dijo que el Gobierno de México manifiesta su rechazo a las muertes de mexicanos, por lo que ya envió 13 notas diplomáticas.
“La instrucción que he recibido muy puntualmente del canciller y de la presidenta Sheinbaum pues es darle seguimiento a estos 10 casos y naturalmente que le hemos expresado una indignación y preocupación profunda a las autoridades del gobierno de Estados Unidos por el número de casos que estamos dando a conocer”, expresó entonces.