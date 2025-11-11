Sheinbaum sobre redadas en EU: hay 30 quejas por violaciones de derechos humanos

"Tienen que llevar su proceso en Estados Unidos, pero las y los mexicanos –y se lo he dicho al presidente Trump, se lo dije al secretario del departamento de Estado– fortalecen a la economía de Estados Unidos.

"Allá se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90% tiene papeles, incluso más, pero hay quienes llevan más de 56 años en Estados Unidos", comentó.

Aseveró que la migración mexicana sostiene el campo, la construcción y otros servicios y criticó la discriminación que sufren y el trato que viola sus derechos humanos.

En este sentido, la presidenta pidió que se reconozca el trabajo de los migrantes: "Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. (...) Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”.