Redadas, deportaciones y remesas: los “golpes” de Trump a la comunidad migrante

En cinco meses, Trump inició lo que aseguró sería una deportación masiva, canceló la posibilidad de buscar asilo, impulsó la autodeportación, incrementó la seguridad del muro fronterizo, su partido propuso una comisión de 5% a las remesas y ahora hay redadas en sitios públicos.

“Le están dando un golpe grande a la comunidad en los Estados Unidos: están reduciendo acceso a comida; acceso a salud, desde los niños hasta los más adultos, los más necesitados; están limitando el poder recibir impuestos por niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. En México ven como un golpe el posible impuesto a las remesas, pero en realidad el golpe a nuestra comunidad es pero mucho más grande que eso”, afirmó Artemio Arreola, director de enlace comunitario de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés).

Uno de los últimos “golpes” que recibió la comunidad son las redadas en California. En la última semana, más de 40 migrantes fueron arrestados en operativos realizados en varios puntos de Los Ángeles.

Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones en Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, afirmó que las redadas tienen como propósito atemorizar a la comunidad.

“Estamos viendo una militarización de la ciudad de Los Ángeles, aterrorizando a comunidades de inmigrantes”, aseguró en una entrevista con France 24.

Para quienes viven o estudian en Estados Unidos, la llegada de Trump intensificó su vulnerabilidad para ser objeto de xenofobia.

Desde sus primeros días como presidente, la intranquilidad se apoderó de quienes por años han vivido en esa nación, por lo que han optado por dejar de hacer con regularidad sus actividades:

“La gente en los primeros días sí tuvo mucho miedo. Y todavía se siente... la gente no se anima a hacer muchas cosas. Hay, digamos, una situación de precaución y la gente se está también educando sobre qué es lo que tiene que hacer en caso de que la migra toque su puerta.

La consigna es no abrir la puerta, sino traer una orden de aprehensión, o sea, que sea específica la persona que está buscando. Y también la cuestión de guardar silencio, de no dar ninguna información hasta que no tengas oportunidad de hablar con un abogado y no firmar nada”, explicó Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Migrantes.