Sheinbaum: Se esclarecerá ‘con mucho rigor’ descarrilamiento que dejó 13 muertos, la prioridad son las víctimas

En su conferencia mañanera, mencionó que ante este accidente su gobierno tiene tres prioridades: atención a víctimas y familiares, por lo que los titulares de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y del IMSS, Zoé Robledo, se trasladaron a la localidad.

“Más tarde me voy a trasladar para hablar con las familias”, informó Sheinbaum, quien también instruyó a que cada funcionario atienda a cada uno de los familiares de las víctimas.

El segundo punto –dijo– es esclarecer “con rigor” lo ocurrido este domingo con el Tren Interoceánico, por lo que la Fiscalía de la República General (FGR) ya realiza los peritajes e investigación con el fin de informar sobre las causas del accidente.

“Tiene que hacerse todos los peritajes: la locomotora, las vías y la manera de conducir, entre otras, tiene que analizarse bien, revisarse y esclarecerse todo. Para ello el tren llevaba una caja negar como los aviones, ahí viene mucha información, esa ya esta en cadena de custodia en la FGR para que pueda analizarse”, expresó.

La secretaria de Gobernación coordinará las labores en torno al accidente del Tren Interoceánico. (Foto: Fotógrafo especial/Cuartoscuro)

Comentó que si existieran responsables de este accidente, será “la justicia” quien llevará al esclarecimiento.

Además, está la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, encabezada por Andrés Lajous, la cual por norma deberá hacer una revisión sobre lo ocurrido este domingo 28 de diciembre.

Y el tercero, es garantizar que el Tren Interoceánico está en condiciones para operar nuevamente, por lo que la Secretaría de Marina y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario deberán revisar la vía de este transporte.

Asimismo, la presidenta defendió la construcción de este Tren, pues aseveró que se realizó con todos los requisitos técnicos, por lo que tiene certificados de seguridad.

"En este caso hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie las locomotoras su funcionamiento para certificar que las vías estén bien y esté vehículo informó que las vías estaban bien", explicó.

¿Quiénes son los lesionados?

La Secretaría de Marina informó este domingo que un vagón del tren en el que viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, sufrió un "descarrilamiento de la máquina principal".

Por ello, 33 de los lesionados fueron trasladados al Hospital Rural Matías Romero por su cercanía al lugar del accidente, de los cuales 14 fueron dados de alta por mejoría y quedan cuatros hospitalizados.