Lemus llama a la unidad en su primer informe; destaca obras rumbo al Mundial 2026

El mandatario resaltó que deben continuar los trabajos en atención integral a colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, y para el desarrollo y protección de las mujeres.

“Amor con amor se paga y Jalisco está listo para trabajar con la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum), porque no solamente Jalisco merece unidad, México merece unidad (...) La gente nos quiere ver resolviendo, y en Jalisco estamos puestos”, dijo Lemus.

En este primer año, le entramos a trabajar en equipo con la gente para construir un Jalisco con más oportunidades.

“Decirle al pueblo de Jalisco que tienen mi gratitud eterna por el respaldo que me han dado (...) Tenemos que ser un gobierno cercano, pero sobre todo, un gobierno que resuelva. Nuestra principal identificación es un gobierno de resultados, como los que hemos hecho siempre”, señaló.

Al evento acudieron autoridades de los tres niveles de gobierno, como César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación del Gobierno de México, sociedad civil organizada, academia, iniciativa privada, líderes sociales y sindicales, legisladoras y legisladores locales y federales, y exgobernadores del Estado.

También acudieron actores destacados del sector político nacional como Dante Delgado, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio, senador de la República.

Los resultados de este primer año son el reflejo del trabajo diario y el compromiso de un gran equipo. Seguiremos trabajando #AlEstiloJalisco por nuestro estado.

En su primer informe, Lemus reconoció la importancia de visibilizar la desaparición de personas en el estado y el país, así como tomar acciones estratégicas para su atención.

Afirmó que Jalisco reconocerá a familiares y víctimas de este delito como un sector vulnerable, quienes tendrán el apoyo total del Estado, trabajando de la mano y en diálogo permanente con los colectivos de búsqueda y familiares.

“Tenemos la obligación de pagar una deuda histórica con todas estas familias, pero sobre todo tenemos un compromiso de trabajar por el futuro de nuestro Estado y de México para erradicar la desaparición”, puntualizó.

Lemus también destacó las obras de infraestructura en curso, de cara al Mundial 2026, y que quedarán como un legado para Guadalajara.

Trabajar Al Estilo Jalisco es hacer un gobierno cercano orientado a los resultados, dedicado a trabajar para la gente; en este primer año, ha sido un gran honor hacer equipo con las y los jaliscienses, para atender las prioridades de nuestro estado.

Destacó la renovación de la carretera a Chapala con la ampliación a seis carriles por sentido, de los cuales dos carriles serán usados para el nuevo transporte de electromovilidad, así como las obras en Camino Real a Colima.

Se tendrá la apertura de carriles, en ambas obras, el 20 de noviembre y se estima su término en el último día de este año.

Otro proyecto de impacto para la entidad es la construcción de la carretera Amatitán- San Martín de Bolaños, la cual permitirá conectar el Área Metropolitana de Guadalajara con la región Norte.

El gobernador habló de la modernización de casi 5 mil kilómetros de la red carretera estatal, con una inversión superior a 24 mil millones de pesos, que incluye acciones como renovación y mantenimiento periódico, y que será terminada en julio de 2026.

Lemus recordó que también se impulsa obra pública en otros municipios metropolitanos como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán, entre otros.

En materia de transporte público, el mandatario jalisciense informó que en 2026, el sistema Mi Bici pondrá en operación y disposición de los usuarios más mil 200 bicis eléctricas, que estarán listas para el Mundial 2026.