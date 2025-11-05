Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Fátima Bosch es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar voz, dice Sheinbaum

"Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos", aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.
mié 05 noviembre 2025 10:58 AM
sheinbaum-bosch.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las mujeres se ven mejor alzando la voz, lo que es un reconocimiento a sus derechos. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, es un ejemplo de cómo las mujeres deben levantar la voz, luego de que tuviera un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, coorganizador del certamen.

"Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice 'no estoy de acuerdo' y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres, 'calladita te ves más bonita', a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente, no mi familia, pero sí llegaron a decirme. ¿Cómo que calladita te ves más bonita?", planteó la presidenta en su conferencia mañanera.

Publicidad

La representante de México en Miss Universo tuvo un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, también presidente de Miss Grand International en Tailandia, cuando él le reclamó por no publicar contenido relacionado con esa nación.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, le preguntó Nawat Itsaragrisil a la mexicana.

En respuesta, la mexicana le planteó que no entendía la pregunta, a lo que el coorganizador la interrumpió y la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

"Porque tengo voz y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... usted no me está respetando como mujer", dijo la mexicana.

Conoce más:

Claudia Sheinbaum
presidencia

“Llegamos todas”: las iniciativas de Sheinbaum para proteger a las mujeres

Sobre este episodio, la presidenta Sheinbaum se pronunció a favor del respeto a las mujeres y de que sus voces siempre sean escuchada.

"En los eventos públicos, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña", dijo la presidenta.

Publicidad

Tags

conferencia mañanera Claudia Sheinbaum Mujeres

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad