Fátima Bosch es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar voz, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, es un ejemplo de cómo las mujeres deben levantar la voz, luego de que tuviera un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, coorganizador del certamen.
"Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice 'no estoy de acuerdo' y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres, 'calladita te ves más bonita', a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente, no mi familia, pero sí llegaron a decirme. ¿Cómo que calladita te ves más bonita?", planteó la presidenta en su conferencia mañanera.