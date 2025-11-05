Fátima Bosch es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar voz, dice Sheinbaum

La representante de México en Miss Universo tuvo un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, también presidente de Miss Grand International en Tailandia, cuando él le reclamó por no publicar contenido relacionado con esa nación.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, le preguntó Nawat Itsaragrisil a la mexicana.

En respuesta, la mexicana le planteó que no entendía la pregunta, a lo que el coorganizador la interrumpió y la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

"Porque tengo voz y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... usted no me está respetando como mujer", dijo la mexicana.

Sobre este episodio, la presidenta Sheinbaum se pronunció a favor del respeto a las mujeres y de que sus voces siempre sean escuchada.

"En los eventos públicos, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña", dijo la presidenta.