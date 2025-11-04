“No va a ocurrir", dice Sheinbaum sobre envío de tropas de EU a México

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no enviará tropas a México para combatir a los cárteles de la droga, pues recordó que se tiene un entendimiento en materia de seguridad y uno de los principios es el respeto a la soberanía mexicana.
“No va a ocurrir, no va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo que acordamos, cuando estuvo el secretario de Estado, es que vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados, entonces eso no va a ocurrir”, dijo en su conferencia matutina.