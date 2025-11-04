“No va a ocurrir", dice Sheinbaum sobre envío de tropas de EU a México

En su lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump estaría planteando ataques militares en contra de instalaciones y líderes de cárteles de la droga, reveló la cadena de televisión NBC. Ese despliegue incluiría el envío de tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y oficiales de inteligencia a México.

Consultada al respecto, la presidenta Sheinbaum expuso que su gobierno no tiene ninguna información de que la administración de Estados Unidos esté planteando realizar algún tipo de intervención.

“No tenemos ninguna información de que vaya a ocurrir eso, además no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump”, dijo Sheinbaum.

La mandataria federal reconoció que en varias llamadas su homólogo le propuso ayudar a México.

“En las llamadas telefónicas me ha dicho ‘¿no requieren ayuda?, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada’ y siempre lo he dicho, ‘muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano y podemos coordinarnos de muchas maneras’”, afirmó la presidenta.

Manifestó su disposición para que México y Estados Unidos intercambien información y colaboren en contra de la delincuencia, pero siempre con respeto a sus respectivas soberanías.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo”, reiteró.