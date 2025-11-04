Publicidad

presidencia

“No va a ocurrir", dice Sheinbaum sobre envío de tropas de EU a México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos establece respeto a la soberanía; rechazó cualquier tipo de injerencia o intervención estadounidense.
mar 04 noviembre 2025 10:44 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tiene ninguna información respecto al posible envío de tropas de EU a México. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no enviará tropas a México para combatir a los cárteles de la droga, pues recordó que se tiene un entendimiento en materia de seguridad y uno de los principios es el respeto a la soberanía mexicana.

“No va a ocurrir, no va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo que acordamos, cuando estuvo el secretario de Estado, es que vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros: el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados, entonces eso no va a ocurrir”, dijo en su conferencia matutina.

En su lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump estaría planteando ataques militares en contra de instalaciones y líderes de cárteles de la droga, reveló la cadena de televisión NBC. Ese despliegue incluiría el envío de tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y oficiales de inteligencia a México.

Consultada al respecto, la presidenta Sheinbaum expuso que su gobierno no tiene ninguna información de que la administración de Estados Unidos esté planteando realizar algún tipo de intervención.

“No tenemos ninguna información de que vaya a ocurrir eso, además no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump”, dijo Sheinbaum.

La mandataria federal reconoció que en varias llamadas su homólogo le propuso ayudar a México.

“En las llamadas telefónicas me ha dicho ‘¿no requieren ayuda?, nosotros estamos dispuestos a enviar tropas y otros mecanismos para ayudarles en su lucha contra la delincuencia organizada’ y siempre lo he dicho, ‘muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano y podemos coordinarnos de muchas maneras’”, afirmó la presidenta.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo”, reiteró.

