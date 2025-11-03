Publicidad

presidencia

Sheinbaum: “Indignación de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el alcalde era muy querido en su comunidad y criticó el "uso político" que le dio la oposición.
lun 03 noviembre 2025 11:30 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió entender la indignación de los michoacanos tras el asesinato del alcalde de Uruapán, Carlos Manzo. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que es natural la indignación que prevalece en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapán, quien, dijo, era muy querido por su comunidad.

“El dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde es natural. Además, era un hombre muy querido por su comunidad. Hay que ser sensibles a ello”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

El asesinato del alcalde ocasionó indignación en un estado marcado por la violencia. El alcalde fue asesinado la noche del pasado sábado durante la celebración del Día de Muertos.

Al llegar y salir del sepelio de Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue recibido con gritos de “fuera, fuera, fuera”, “¡Asesino!”, “¡Justicia por Carlos Manzo!” e incluso una de las asistentes le dio una cachetada al mandatario estatal.

En Uruapan también se realizó una marcha este domingo en la que la consigna fue “Ya basta de abusos y omisiones”.

La presidenta criticó que exista un uso político en el homicidio del alcalde por parte de la oposición, sin embargo, sostuvo que que se tiene que reconocer qué está enfrentando la entidad.

“Es un uso político muy obvio para lanzarse contra el gobierno. Hay que ser muy responsables. Por un lado, reconocer lo que ocurre en Michoacán y la indignación de la gente, atenderlo, estar cerca, no dejar de hacer nuestro trabajo para que no haya impunidad y, por otro lado, denunciar también esta situación que está ocurriendo”, indicó.

Sheinbaum rechazó que su gobierno piense en regresar a la estrategia implementada por el expresidente Felipe Calderón conocida como “guerra contra el narcotráfico”.

“Decir qué propusieron para Michoacán. Diciembre de 2006 es donde decreta Calderón la guerra contra el narco y cómo deja (Felipe) Calderón a Michoacán en el 2012 y cómo llega (Enrique) Peña y cómo deja Michoacán en el 2018, y el trabajo que hizo López Obrador y el trabajo que estamos haciendo nosotros”, comentó.

La presidenta anunció que su gobierno reforzará Michoacan con inteligencia y atención a las causas que originan la violencia.

“Vamos a reforzar, no es autocomplacencia, sencillamente nos duele el homicidio del Alcalde de Uruapan”, comentó.

