"No hay disminución de recursos", dice Sheinbaum sobre crisis en Hospital Infantil

Hospital acepta suspensión de cirugías
Por separado, el Hospital Infantil de México reconoció que este año ha cancelado algunas cirugías. En la mayoría de los casos, dijo, fue por “criterios médicos preventivos” y por la priorización de casos urgentes.
A través de una tarjeta informativa difundida por la Secretaría de Salud federal, el hospital explicó que algunos procedimientos se cancelan cuando se dan “condiciones clínicas temporales”, como infecciones respiratorias y otros padecimientos que podrían elevar el riesgo durante la cirugía.
También se suspenden por “factores institucionales operativos, principalmente la atención inmediata de emergencias o la extensión de procedimientos complejos”.
Pero el hospital no detalló los motivos de cancelación de las cirugías que no entran en esos supuestos, aunque aseguró que se retoman en pocos tiempo.
“La reprogramación promedio se mantiene en un rango de pocos días, y todos los casos reciben seguimiento puntual”, sostuvo.
Entre enero y septiembre de 2025, detalló, en el hospital se llevaron a cabo 2,286 procedimientos qirúrgicos.