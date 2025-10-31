"No hay disminución de recursos", dice Sheinbaum sobre crisis en Hospital Infantil

“No tiene que ver con recursos. Ayer hablé con el secretario de Salud, también con Eduardo Clark (subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica), y hoy mismo va personalmente Eduardo a hablar con ellos para ver de qué se trata, qué es lo que están planteando”, declaró la mandataria.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información que ha recibido, la reducción en intervenciones quirúrgicas podría estar relacionada con una reasignación de turnos o revisiones internas, y no con falta de presupuesto.

“Entiendo yo que, más bien, en el Hospital Infantil se hizo una reasignación de turnos, revisiones relacionadas con las intervenciones quirúrgicas. Pero el día de hoy van a hablar con ellos para ver exactamente de qué se trata su solicitud, pero no hay disminución de recursos”, subrayó.