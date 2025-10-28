Sheinbaum pide a SRE y Marina dialogar con embajador de EU tras ataques a embarcaciones

El gobierno de Estados Unidos realizó tres ataques a embarcaciones en aguas internacionales este lunes, lo que dejó 14 muertos y un herido.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el ataque se dio por instrucciones del presidente Donald Trump.

“Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales en contra de cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, escribió en sus redes sociales.

En esos ataques, detalló, no hubo ningún herido de las fuerzas estadunidenses.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, agregó el funcionario.

El herido fue rescatado por la Secretaría de Marina, informó la presidenta Sheinbaum en su conferencia de este martes.

“Un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales, parece que es un sobreviviente y la Marina pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales decidió rescatar a esta persona”, indicó.

En su lucha en contra de las organizaciones criminales, el gobierno de Estados Unidos emprendió una nueva fase de ataque a embarcaciones que considera sospechosas de transportar drogas. Hace unos días realizaron un ataque a una embarcación en el Caribe que presuntamente transportaba narcóticos.