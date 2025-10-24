'Olas de calor', burocracia y faltantes: gobierno exhibe irregularidades en el Fonden

“Era tan burocrático que se tardaban hasta en 120 días después de la urgencia y por hacer todo el trámite”, comentó.

La secretaria detalló que, para el ejercicio del recurso, el trámite tardaba hasta 42 días hábiles, desde que se solicitaba a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre hasta que se autorizaban los recursos.

“Hay un dictamen, incluso de la Auditoría Superior de la Federación de 2017, que dice que el Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación. Es opaco y ya se tienen múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadanía”, indicó.

La funcionaria informó que el presupuesto destinado a desastres naturales incluso tuvo un incremento en el 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando alcanzó los 59,606 millones de pesos.

“Vemos aquí como atípico que en el año electoral de 2018, en la época de Peña Nieto, hay un exceso que está muy por de fuera de todo el rango de todo el histórico”, destacó.

Ese año, explicó, 46 de 57 declaratorias extraordinarias fueron por olas de calor que concentraron 427 millones de pesos.

Las irregularidades

La secretaria de Buen Gobierno expuso que entre el gobierno de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto hubo diversas irregularidades en el Fonden, entre las que destacan faltantes de dinero, sobreejercicio de recursos, así como compras a sobreprecio.

Vicente Fox

En el gobierno de Fox se detectó que, en julio de 2002, se desviaron recursos del Fonden a través de compras realizadas “por causas de fuerza mayor” y entregas a estados que no presentaron algún desastre.

En 2005, la entonces coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura, renunció. La ASF presentó observaciones por 181.6 millones de pesos y la entonces exfuncionaria fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.77 millones de pesos.

También se detectaron compras a sobreprecio de hasta 375% en medicamentos y material de curación, pagos por medicamentos no entregados y compras millonarias a empresas establecidas en talleres mecánicos o estacionamientos.