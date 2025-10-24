Sheinbaum pide esperar ante la decisión de EU de cancelar las negociaciones con Canadá

Este jueves, el presidente Donald Trump anunció que pondría fin a las negociaciones comerciales con Canadá.

“Basado en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió en redes sociales.

Se presume que la decisión de Trump fue tomada luego de que el gobierno de la provincia canadiense de Ontario publicó una campaña publicitaria que incluía un audio del expresidente estadounidense Ronald Reagan criticando la política de aranceles.

En respuesta, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, comentó que se retomará la negociación comercial cuando Estados Unidos esté preparado.

"Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", indicó.

Al respecto, la presidenta pidió esperar y aseveró que con México van adelantadas las revisiones del T-MEC.

“En el caso de México vamos muy adelantados, el secretario Economía (Marcelo Ebrard) va la próxima semana a la APEC. Ahí va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump para cerrar algunos acuerdos que todavía nos faltan, pero vamos muy bien pues en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado”, afirmó.

En el encuentro que sostuvieron en México, la presidenta Sheinbaum y el primer ministro de Canadá acordaron fortalecer el tratado trilateral.

“Acordamos el fortalecimiento del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, que ha traído a los tres países de América del Norte mucha prosperidad. Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos”, dijo la presidenta el 18 de septiembre pasado.