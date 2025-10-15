Sin Fonden, las lluvias e inundaciones "pegan" a Sheinbaum y a la 4T

Para hacer frente a esta tragedia en Veracruz y en otras entidades afectadas por las lluvias, como Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, el gobierno de México ya no cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual desapareció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tras asegurar que era “la caja chica” para funcionarios que compraban sin licitaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno cuenta con una bolsa de 19,000 millones de pesos para atender los desastres naturales y que, a diferencia del Fonden, los apoyos llegan ahora rápido y sin corrupción.

“Quien defiende el Fonden es como defender la corrupción, así tal cual: Fonden igual a corrupción. Entonces, todos aquellos que dicen: ‘y el Fonden desapareció’, lo que tienen es una nostalgia terrible por aquel recurso que manejaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos”, acusó en su conferencia matutina de este martes.

El Fonden nació en 1996 para atender los efectos de desastres naturales cuya magnitud superara la capacidad financiera de respuesta de los estados. Antes de cumplir un cuarto de siglo, el Fondo desapareció en 2021 y fue sustituido con el "Programa para el Fondo de Desastres Naturales".

Ese programa, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene asignados para 2025 18,677 millones de pesos.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que la desaparición del Fonden ha evitado que año con año se cuente con más recursos para atender desastres naturales.

Esto se debe, explica el especialista, a que en años en los que no se presentaba algún desastre por fenómeno geológico o hidrometeorológico, se iban acumulando los millones no usados... y advierte otro efecto.

“No tener un Fonden evita que haya ahorros, pero la pérdida mayor no es el fideicomiso, el Fonden, sino que se eliminaron las previsiones presupuestales sobre cuánto se tenía que asignar a la prevención o atención de desastres naturales", sostiene.

"Anteriormente se establecía que el gobierno tenía que destinar 0.4% del gasto programable para atención de desastres naturales y, si se hubiera mantenido esta regla, en lugar de contar con una bolsa o una línea presupuestaria de 18,677 (millones), que fue lo que se aprobó para este año en el ramo 23, se hubiera tenido que aprobar alrededor de 27,000 millones de pesos”.

El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó enseres domésticos a damnificados por el huracán Otis. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro.)

El artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establecía que el gobierno debía aportar al Fonden por lo menos el 0.4% del gasto programable, pero eso ya no sucede.

Ahora, esa norma únicamente señala que en el proyecto de Presupuesto de Egresos deben incluirse las "previsiones" para llevar a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales.

"El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes referidos", agrega.