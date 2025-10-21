“Que tome la Cámara sanciones a los diputados", dice Sheinbaum tras polémica de Blanco

Este lunes, durante la votación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al emitir su voto el diputado fue captado en lo que parecía una cancha para practicar pádel.

Algunos diputados criticaron al legislador por presuntamente estar jugando. El priista Mario Zamora (PRI) le dijo: “¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”.

La presidenta consideró innecesario comentar sobre esta presunta falta en la que pudo incurrir el también exgobernador de Morena.

“No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión", indicó.

''Cuauh'' dice que está bien la multa

El diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco aseguró que no estaba en medio de un juego de pádel ayer 20 de octubre cuando debió estar en Comisión de Presupuesto, pero si es sancionado por la Cámara de Diputados, aceptará la sanción.

En entrevista en la sede camaral, el exjugador de fútbol insistió en que tiene problemas con el APRAV, que es el sistema electrónico de asistencia y votaciones, y así justificó que ayer en la comisión legislativa haya pretendido pasar asistencia cuando en realidad ya estaban en medio de una votación.

“No voy a caer en provocaciones de ustedes y como lo digo voy a asumir la responsabilidad y pues que me multen”, dijo a reporteros, al ser cuestionado sobre por qué, si terminó de jugar a las ocho de la mañana, como dijo, pasadas las diez apareció agitado, como en el curso del juego.

¿Pádel o Parlamento? 🏓



Cuauhtémoc Blanco fue captado presuntamente jugando pádel mientras participaba en una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Durante la transmisión, el diputado apareció en lo que parecía una cancha, lo que provocó reclamos de otros… pic.twitter.com/AfDSDNi85f — Expansión (@ExpansionMx) October 21, 2025

“¿No lo has visto? Cuando uno termina un partido de fútbol, pues terminas agitado y terminas cansado. No sé si usted haya hecho algún deporte, pero cuando juega fútbol, pues terminas cansado y terminas agotado”.

Tampoco aceptó aclarar si se conectó desde la misma cancha, pues vio en esa pregunta otra provocación.

Anunció que ahora sí después de cumplido un año como diputado presentará su primera iniciativa y sería para defender a los hombres señalados falsamente de delitos.

El exjugador y diputado dio a conocer que tras nueve años con inactividad, se le recomendó cuidar su corazón y hacer ejercicio, por eso se le verá jugando basquetbol, pádel, frontón y otros deportes.

Noroña debe informar solicitud de licencia

Sobre la solicitud de licencia del senador Gerardo Fernández Noroña, la presidenta consideró que es él quien debe informar.

“Es él el que tiene que informar. Cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y es decir que pues él tendría que informar”, indicó.

Este lunes, el legislador dio a conocer que el próximo 24 de octubre pedirá licencia para ausentarse por un tiempo de sus funciones como legislador.

“Será por un tiempo; tengo cosas que hacer", anunció en redes sociales.