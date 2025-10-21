Publicidad

presidencia

“Que tome la Cámara sanciones a los diputados", dice Sheinbaum tras polémica de Blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que a la Cámara de Diputados le corresponde determinar si el legislador incurrió en una falta al intentar votar presuntamente desde una cancha de padel.
mar 21 octubre 2025 10:37 AM
sheinbaum-cuauhtemoc-blanco.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que corresponde al reglamento de la Cámara de Diputados determinar la posible sanción al legislador. (Fotos: Presidencia de México/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Cámara de Diputados definir la sanción que le corresponde al diputado Cuauhtémoc Blanco por estar presuntamente jugando pádel mientras se desarrollaba una reunión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en donde se abordaba la Ley de Aguas Nacionales.

“Que tome la Cámara de Diputados sanciones a los diputados. No es algo de lo que tenga yo que estar opinando. La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir ‘esto es factible’, ‘esto no es factible’, ‘si se hace esto, hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia'. Tiene que tener un reglamento interno”, comentó en su conferencia matutina

Este lunes, durante la votación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al emitir su voto el diputado fue captado en lo que parecía una cancha para practicar pádel.

Algunos diputados criticaron al legislador por presuntamente estar jugando. El priista Mario Zamora (PRI) le dijo: “¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”.

La presidenta consideró innecesario comentar sobre esta presunta falta en la que pudo incurrir el también exgobernador de Morena.

“No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión", indicó.

''Cuauh'' dice que está bien la multa

El diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco aseguró que no estaba en medio de un juego de pádel ayer 20 de octubre cuando debió estar en Comisión de Presupuesto, pero si es sancionado por la Cámara de Diputados, aceptará la sanción.

En entrevista en la sede camaral, el exjugador de fútbol insistió en que tiene problemas con el APRAV, que es el sistema electrónico de asistencia y votaciones, y así justificó que ayer en la comisión legislativa haya pretendido pasar asistencia cuando en realidad ya estaban en medio de una votación.

“No voy a caer en provocaciones de ustedes y como lo digo voy a asumir la responsabilidad y pues que me multen”, dijo a reporteros, al ser cuestionado sobre por qué, si terminó de jugar a las ocho de la mañana, como dijo, pasadas las diez apareció agitado, como en el curso del juego.

“¿No lo has visto? Cuando uno termina un partido de fútbol, pues terminas agitado y terminas cansado. No sé si usted haya hecho algún deporte, pero cuando juega fútbol, pues terminas cansado y terminas agotado”.

Tampoco aceptó aclarar si se conectó desde la misma cancha, pues vio en esa pregunta otra provocación.

Anunció que ahora sí después de cumplido un año como diputado presentará su primera iniciativa y sería para defender a los hombres señalados falsamente de delitos.

El exjugador y diputado dio a conocer que tras nueve años con inactividad, se le recomendó cuidar su corazón y hacer ejercicio, por eso se le verá jugando basquetbol, pádel, frontón y otros deportes.

Noroña debe informar solicitud de licencia

Sobre la solicitud de licencia del senador Gerardo Fernández Noroña, la presidenta consideró que es él quien debe informar.

“Es él el que tiene que informar. Cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y es decir que pues él tendría que informar”, indicó.

Este lunes, el legislador dio a conocer que el próximo 24 de octubre pedirá licencia para ausentarse por un tiempo de sus funciones como legislador.

“Será por un tiempo; tengo cosas que hacer", anunció en redes sociales.

