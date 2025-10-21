Salud anuncia que la vacuna Patria puede ser utilizada contra la fiebre amarilla

Para no depender de las creaciones del extranjero, el gobierno del entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la creación de la vacuna Patria, a través de la alianza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Laboratorio Avi-Mex, S. A. de C. V. (Avimex).

En la conferencia matutina, el secretario explicó que hay el compromiso de transferir a la vacuna Patria la tecnología de RNA para no solo combatir las enfermedades infecciosas.

“El futuro del RNA no es nada más las enfermedades infecciosas pulmonares, sino que tiene que ver con tratamiento de cáncer y entonces los estudios de investigación hacen que se vuelva muy necesaria esa tecnología para tratamientos futuros y para que México no se quede atrás queremos tener la transferencia de tecnología de RNA”, indicó.