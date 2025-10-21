Salud anuncia que la vacuna Patria puede ser utilizada contra la fiebre amarilla

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que la vacuna Patria, que fue desarrollada por México durante la pandemia de covid, será utilizada para combatir la fiebre amarilla.
“La vacuna Patria se desarrolló en el periodo de la emergencia que tuvimos en covid. Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario y abriendo posibilidades de poder ser utilizada para otros padecimientos como puede ser fiebre amarilla, etcétera ”, aseguró el funcionario federal.