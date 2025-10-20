Noroña pedirá licencia como senador

“Será por un tiempo; tengo cosas que hacer", comentó y aseguró que mañana martes 21 de octubre dará mayores informes a los medios de comunicación.

El legislador se ha destacó por ser polémico al ser cuestionado por su estilo de vida, la cual no es congruente con la narrativa de Morena sobre austeridad.

Él ha sostenido que la austeridad es en la políticas públicas que impulse el gobierno.

Recientemente fue por la casa que adquirió en Morelos, la cual costó 12 millones de pesos. Para defenderse argumentó que no es una “mansión” y que la sigue pagando con un crédito que sacó.

Otro escándalo fue un viaje que realizó en un vuelo privado para un gira de trabajo en Coahuila. El senador se justificó citando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario (usar este tipo de vuelos)”, señaló el senador y agregó que este viaje o “taxi aéreo”, como le llamó, no es contrario a la política de austeridad que impulsa Morena.

También está su viaje al extranjero. Como presidente del Senado se trasladó Europa para participar en un acto oficial.

En marzo pasado, Noroña estuvo a Francia para asistir a la conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo.

El costo total de su vista a este país fue de 157,594 pesos, pero él repuso a la Cámara alta 66,206 pesos, por lo que el Senado pagó 91,388 pesos.

A esta se agrega la confrontación que tuvo con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. En 27 de agosto, cuatro priistas lo agredieron físicamente durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Todo comenzó cuando Fernández Noroña no le dio la palabra al también conocido “Alito”.