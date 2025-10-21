Publicidad

presidencia

Gobierno de Sheinbaum va por modelo de atención universal para cáncer de mama

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se invertirán 8,000 millones de pesos para Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama; la meta es realizar 8.9 millones de mastografías al año.
mar 21 octubre 2025 08:52 AM
cancer-mama-modelo-atencion.jpeg
El modelo de Atención Universal busca disminuir los tiempos en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. (Foto: Presidencia de México.)

Para prevenir las muertes por cáncer de mama, el gobierno federal invertirá 8,000 millones de pesos para adquirir 1,000 mastógrafos, para construir centros de diagnóstico y para disponer unidades de atención para las mujeres que ya lo padecen.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que para 2027 se prevé ya tener los nuevos mastógrafos y, a partir de ese año, que haya una reducción en las muertes por ese tipo de cáncer.

“Esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres. ¿Cuánto va a costar esto? Cerca de 8,000 millones de pesos, la mitad lo pone el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus derechohabientes y la otra mitad lo pone el gobierno de México a través del ISSSTE y a través del IMSS Bienestar”, explicó.

De acuerdo con el Inegi, en el 2023 se registraron 8,034 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más, de las cuales 99.5% ocurrió en mujeres. Cada 60 minutos una mujer muere a causa del cáncer de mama.

"Es un antes y un después contra el cáncer de mama, que es la principal causa de muerte para las mujeres", dijo la presidenta sobre la atención que habrá a esta enfermedad.

El plan contra el cáncer

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres y que hay una población de 25.5 millones mayores de 40 años que están en riesgo.

Detalló que se diseñó un Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama mediante el que se busca detectar y atender a tiempo este padecimiento, el cual está integrado por promoción, prevención de factores, detección oportuna, diagnóstico y tratamiento.

“Para ello se va a adquirir 1,000 mastógrafos nuevos y ultrasonidos nuevos que estarán en centros dedicados específicamente a la detección”, indicó.

De acuerdo con el secretario, hoy México tiene 656 mastógrafos en 640 hospitales que atienden el cáncer de mama, sin embargo, uno de los propósitos es ampliar la capacidad adquiriendo 1,000 mastógrafos, 1,000 ultrasonidos, insumos y reactivos.

Además se dispondrán 20 centros de diagnóstico con personal de imagen y patología y en 32 hospitales del país habrá atención oncológica para las mujeres.

“Esto nos va a permitir hacer 8.9 millones de mastografías anualmente, 34,327 al día en todo el país y 21 estudios diarios por equipo en promedio. Es una estrategia coherente de cómo poder detectar en todo el país cáncer en forma oportuna.

Además, a los 42 centros de diagnóstico integral, donde podemos referir las biopsias y también los estudios de imagen, se van a agregar 20 nuevos, para que tengamos que conectar 62 centros de diagnóstico integral”, indicó.

También se busca agilizar a 30 días el tiempo que pasa entre una sospecha y un diagnóstico y a 21 días el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento.

