presidencia

Sube a 70 cifra de muertos por lluvias y se reportan 72 personas desaparecidas

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Fonden fuera un programa integral para la atención de emergencias; hoy además de recursos, dijo, hay un protocolo establecido.
jue 16 octubre 2025 10:39 AM
Mañanera Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el micrositio se podrá encontrar toda la información sobre los daños que dejaron las lluvias, así como las acciones para atenderlos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la cifra de personas muertas por las lluvias de la semana pasada subió a 70 y que 72 más están reportadas como desaparecidas.

“Son 70 personas que lamentablemente fallecieron: 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro”, detalló.

La presidenta informó que durante los últimos días también han sido reportadas como desaparecidas otras 72 personas.

“Son 72 personas no localizadas, es importante que sepan que se han localizado muchas personas pero que al mismo tiempo también han reportado a algunas personas que lamentablemente las familias no los encuentran”, indicó.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum creó un sitio en internet para informar sobre los daños por las lluvias y las acciones que se han tomado para atender la emergencia. El micrositio con dominio www.gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index.html-navs será administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Además de corrupción, inventaban emergencias en Fonden

La presidenta rechazó que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) esté dificultando la atención de la emergencia de las lluvias e insistió que esa herramienta operaba con corrupción.

“Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención, es mentira, el Fonden era un esquema burocrático tardado y corrupto con todas sus letras”, aseguró.

Anunció que la próxima semana se presentará una exposición sobre las irregularidades en las que incurrieron con el Fonden, entre ellas, inventar declaratorias de emergencia.

“Durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. Lo vamos a presentar la próxima semana, las corruptelas del Fonden durante diversos periodos”, dijo.

presidencia

Sheinbaum: "Fonden es igual a corrupción"; hay 19,000 mdp para emergencias, dice

La presidenta dijo que su gobierno tiene recursos suficientes para atender la emergencia y que estos recursos llegan más rápido respecto al proceso que tenía el Fonden.

“Ahora pero todos los que dicen que el Fonden era un programa integral y que ahora no hay protocolos, falso. Hay un protocolo establecido”, dijo.

