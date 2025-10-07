Cinco civiles armados son abatidos tras ataque a policías en Culiacán, Sinaloa

''Como resultado cinco presuntos agresores perdieron la vida, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado'', detalló Harfuch.

Tras la agresión a policías estatales en Culiacán donde lamentablemente perdió la vida, un compañero, la @sspsinaloa1 en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , desplegaron un operativo donde se localizaron a los presuntos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2025

Otro agente resultó herido durante el segundo ataque, pero se encuentra fuera de peligro.

Este mismo lunes, Filiberto Hernández Monzón, integrante de una célula criminal vinculada a la facción de "Los Chapitos", fue capturado en Sinaloa.

De acuerdo con información de autoridades, Hernández se encargaba de coordinar el traslado de armas, además de ocuparse de la vigilancia de rutas ocupadas por integrantes del Cártel de Sinaloa.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la violencia no da tregua en el estado gobernado por Rubén Rocha. De día o de noche, la cuna del Cártel de Sinaloa registra homicidios, robo de automóviles, balaceras y enfrentamientos como parte de la disputa que sostienen “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

La ola de violencia inició seis semanas después de la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, registrada el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos. Desde entonces, los asesinatos y robos de autos se incrementaron más de 200%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En agosto de 2024, la entidad reportaba 44 víctimas por mes, para el siguiente mes la cifra se disparó a 143, es decir, que el primer mes de la "guerra" hubo un aumento de 225%. Respecto a julio de este año, último dato oficial disponible, el incremento asciende a 286%.