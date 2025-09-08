Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Centro de Estudios de San Lázaro prevé que renegociación del T-MEC se prolongue

Las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos serán punto de inflexión y el resultado afectará directamente el poder de negociación de Donald Trump, valora.
lun 08 septiembre 2025 02:42 PM
diputados
El estudio plantea que para México la revisión de 2026 representa una amenaza, pues existe el riesgo de perder acceso preferencial al mercado estadounidense.

Rumbo a las consultas sobre la renegociación del T-MEC que inicarán el próximo mes, el Centro de Estudios Globales de la Cámara de Diputados analizó cinco escenarios, de los cuales la reafirmación simple del acuerdo o su ruptura total se consideran como altamente improbables.

La apuesta más segura, prevé, es que Estados Unidos opte por una revisión prolongada “para obtener concesiones”, mantener año con año las exigencias y ejercer presión continua.

Publicidad

El estudio plantea que para México la revisión de 2026 representa una amenaza, pues existe el riesgo de perder acceso preferencial al mercado estadounidense, destino del 80% de sus exportaciones, pero es también, agrega, la oportunidad para reafirmar y fortalecer la integración bajo sus propios términos, tomando como base el Tratado vigente.

Pero en cualquier caso preservar el acceso al mercado estadounidense será el objetivo número uno de México y para conseguirlo puede ceder en ciertas áreas con tal de evitar un colapso del acuerdo, añade.

Estas áreas negociables para México no incluyen modificar lo ya obtenido en 2018: las reglas de origen automotrices,el Capítulo 10 de solución de disputas antidumping y asegurar la soberanía energética.

La estrategia se definiría como “defensa de lo esencial, pero con flexibilidad en lo secundario” para alcanzar un equilibrio, de acuerdo con el investigador Felipe de Jesús Hernández García.

Los cinco escenarios probables planteados en el análisis son (con base en documentos del T-MEC, seguimiento periodístico, análisis previos del Observatorio y entrevistas con Kenneth Smith, exjefe de la Negociación Técnica de México para el TMEC, y Juan Carlos Baker, experto en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)):

1- Ratificación del acuerdo como está

2- Revisión prolongada para obtener concesiones

3- Renegociación integral y ríspida. “Negociación contenciosa”

4- Colapso y sustitución por acuerdos bilaterales

5- Ruptura total

Te puede interesar:

Aranceles
Economía

A dos velocidades; México cumple con T-MEC entre sectores que se rezagan y avanzan

Los dos que el estudio considera probables, incluso combinados, son el dos y el tres. El segundo lo describe como la negativa de Estados Unidos a confirmar la extensión del Tratado por 16 años, durante la reunión de julio de 2026, y con ello se activaría el mecanismo de revisiones anuales.

“El objetivo no es salirse del acuerdo, sino utilizar la incertidumbre anual como una herramienta de presión continua. Cada año, en la reunión de la Comisión de Libre Comercio, EU presentaría nuevas demandas a cambio del ´visto bueno´”, considera.

Además, abunda el Centro de Estudios, esto dejaría en vilo el futuro del acuerdo y a México le implicaría el freno a la inversión extranjera directa que llega con el objetivo de exportar al mercado estadounidense y la desplazaría hacia ubicaciones “seguras” en Estados Unidos o en otras naciones.

“Este escenario es altamente probable porque se alinea con el estilo negociador de la Administración Trump”, agrega.

Publicidad

De acuerdo con el análisis, ese escenario puede brindar al presidente estadounidense dos incentivos: utilizar la posibilidad de extender la revisión anualmente como herramienta de presión para maximizar las concesiones y asegurarse de ´cerrar el trato´ personalmente antes de que finalice su mandato en 2028 para "adjudicarse la victoria política".

“En este contexto, las elecciones intermedias de 2026 son el punto de inflexión. El resultado afectará directamente el poder de negociación del Ejecutivo estadounidense para el resto del mandato, ya sea fortaleciéndolo para exigir más o debilitándolo y forzándolo a buscar un acuerdo más pragmático”, se explica.

El escenario tercero también lo considera el Centro como probable pues se asume que no hay consenso en extender el T-MEC e inicia una “renegociación integral y ríspida de varios capítulos”.

"(Estados Unidos) propondría cambios al texto (de las reglas de origen, algún capítulo nuevo, eliminar disposiciones, etc.) y México/Canadá pedirían concesiones de vuelta. Replicaría el proceso de renegociación de 2017-2018, que incluyó múltiples rondas, amenazas en medios, pugnas por plazos límite y, al final, un acuerdo modificado”, añade.

Las partes, abunda, pelearían por sus intereses, quizá con algunos choques e incluso se ve que México y Canadá pueden llevar las disputas a la Organización Mundial del Comercio (OMC) o iniciar consultas y, eventualmente, abrir un panel, en el marco del T-MEC.

También puede leer:

T-MEC cumple cinco años entre tensiones y riesgo de cancelación entre México, EU y Canadá
Economía

T-MEC cumple cinco años entre tensiones y dudas sobre su futuro

“En el camino se podrían hacer concesiones que incluyan modificaciones legislativas, lo que activaría la participación de las cámaras. Finalmente, se llegaría a un nuevo acuerdo con cambios significativos, el cual requeriría ratificación de los congresos de los tres países”, agrega.

El resultado de este escenario sería incertidumbre en la primera etapa, de 2026 a 2028. De 2029 en adelante, si la renegociación llega a buen puerto, el resultado sería un T-MEC modificado.

Asimismo se pueden establecer reglas de origen “un poco más duras y alguna definición común contra China o disposiciones del comercio digital a su gusto”.

México puede aliviar así la incertidumbre durante los 16 años que se consiga extender el acuerdo “y quizás conseguir mejoras en movilidad laboral o reglas claras que excluyan el uso de la Sección 232 para imponer aranceles por motivos de seguridad nacional”.

El Centro de análisis considera que el T-MEC puede renovarse a 2042 o más allá con mejoras que reduzcan fricciones y eso fortalecería a la región:

“Si el acuerdo final es desequilibrado en favor de Estados Unidos, las consecuencias para México/Canadá se traducirían en una posición de desventaja en el intercambio comercial o en más intrusiones de política interna”.

Publicidad

Tags

T-MEC Donald Trump Comercio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad