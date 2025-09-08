Centro de Estudios de San Lázaro prevé que renegociación del T-MEC se prolongue

El estudio plantea que para México la revisión de 2026 representa una amenaza, pues existe el riesgo de perder acceso preferencial al mercado estadounidense, destino del 80% de sus exportaciones, pero es también, agrega, la oportunidad para reafirmar y fortalecer la integración bajo sus propios términos, tomando como base el Tratado vigente.

Pero en cualquier caso preservar el acceso al mercado estadounidense será el objetivo número uno de México y para conseguirlo puede ceder en ciertas áreas con tal de evitar un colapso del acuerdo, añade.

Estas áreas negociables para México no incluyen modificar lo ya obtenido en 2018: las reglas de origen automotrices,el Capítulo 10 de solución de disputas antidumping y asegurar la soberanía energética.

La estrategia se definiría como “defensa de lo esencial, pero con flexibilidad en lo secundario” para alcanzar un equilibrio, de acuerdo con el investigador Felipe de Jesús Hernández García.

Los cinco escenarios probables planteados en el análisis son (con base en documentos del T-MEC, seguimiento periodístico, análisis previos del Observatorio y entrevistas con Kenneth Smith, exjefe de la Negociación Técnica de México para el TMEC, y Juan Carlos Baker, experto en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)):

1- Ratificación del acuerdo como está

2- Revisión prolongada para obtener concesiones

3- Renegociación integral y ríspida. “Negociación contenciosa”

4- Colapso y sustitución por acuerdos bilaterales

5- Ruptura total

Los dos que el estudio considera probables, incluso combinados, son el dos y el tres. El segundo lo describe como la negativa de Estados Unidos a confirmar la extensión del Tratado por 16 años, durante la reunión de julio de 2026, y con ello se activaría el mecanismo de revisiones anuales.

“El objetivo no es salirse del acuerdo, sino utilizar la incertidumbre anual como una herramienta de presión continua. Cada año, en la reunión de la Comisión de Libre Comercio, EU presentaría nuevas demandas a cambio del ´visto bueno´”, considera.

Además, abunda el Centro de Estudios, esto dejaría en vilo el futuro del acuerdo y a México le implicaría el freno a la inversión extranjera directa que llega con el objetivo de exportar al mercado estadounidense y la desplazaría hacia ubicaciones “seguras” en Estados Unidos o en otras naciones.

“Este escenario es altamente probable porque se alinea con el estilo negociador de la Administración Trump”, agrega.