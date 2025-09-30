Sheinbaum visita Neza tras inundaciones; “nadie quedará desamparado”, dice

Este martes, previo a su visita a Morelos para rendir su informe de labores del primer año, la presidenta visitó Nezahualcóyotl para encabezar la la mesa de trabajo que se instaló por la contingencia sanitaria tras las lluvias del sábado.

De acuerdo con la presidenta, desde esta misma semana se comenzará con la entrega de apoyos a las familias afectadas, principalmente a las de las colonias Vicente Villada y Ampliación Vicente Villeda.

Reunión de evaluación de afectaciones por inundaciones en el oriente del Valle de México. pic.twitter.com/a0ZOy6M6ya — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

“A todas las familias que fueron afectadas, se están levantando los censos. Lo más pronto posible el primer apoyo, esta misma semana”, afirmó.

El censo para cuantificar los daños estará a cargo de la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, los niveles de agua estancada comenzaron a disminuir. Sin embargo, explicó se detectó una contra pendiente en el colector de Villada, el cual será necesario corregir para evitar futuras inundaciones.

De acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, las lluvias del sábado pasado fueron atípicas y de las más fuertes en décadas para esos municipios de la Zona Metropolitana.

“Primero señalar que se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas; la lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estamos hablando de que cayeron en términos, de cómo se mide la lluvia, alrededor de 75 milímetros”, informó el lunes en la mañanera de la presidenta Sheinbaum.