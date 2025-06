En abril pasado, la presidenta reconoció que hubo un retraso en los pagos de trabajadores de consulados en Estados Unidos, que incluso llevaron al de Sacramento a cerrar.

“Se resolvió era un problema administrativo, de un nuevo esquema administrativo que se está haciendo con el gobierno federal pero no va a volver a ocurrir y todos van a tener a tiempo sus recursos”, dijo Sheinbaum en su mañanera.

Los mexicanos difícilmente recurren a los consulados porque aseguran que les cobran por absolutamente todo o el personal para asesoría legal que necesitan es insuficiente.

Como ejemplo, Carlos Arango afirma que cuando un mexicano muere en Estados Unidos hasta su repatriación es complicada por falta de recursos.

“La cuestión de los cadáveres que deben ser traídos a México y que a veces la gente no tiene recursos, entonces hay un fondo para la matriculación de cadáveres, pero no es suficiente, eso es solo un ejemplo, pero hace semanas, los consulados estaban con la cuestión de que ni siquiera les llegaba el salario a los trabajadores. En una crisis de esta magnitud como la que estamos viviendo pues realmente es una irresponsabilidad”, sostiene.

Los migrantes se sienten abandonados por el gobierno mexicano. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

En Estados Unidos, los mexicanos optan por apoyarse entre sí. En suelo estadounidense viven 12 millones de mexicanos, entre los cuales alrededor de cuatro millones se encuentran indocumentados. La comunidad mexicana contribuye 2.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos y a México, envían año con año miles de millones de dólares a México.

Urgen negociación

Más allá del discurso de confrontación que han tomado algunos políticos cercanos a Morena, y a pesar de lo complicado que puede ser negociar con un político como Trump, los migrantes radicados en Estados Unidos piden a la presidenta Claudia Sheinbaum negociar.

“Desde el principio debió haber habido una negociación con Donald Trump. El hecho de que diga que hay que mantener la cabeza fría para que no haya represalías, no funciona, como quiera se las aplica. Nunca hemos oído que la presidenta diga ‘yo te cubro aquí’, pero déjame mis migrantes que los que no son criminales los que están trabajando bien pagan sus impuestos, déjalos tranquilos”, sostiene Erasmo Salgado.