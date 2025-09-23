Sheinbaum lamenta muerte de músicos colombianos desaparecidos: "No entraré en debate con Petro"

Sheinbaum explicó que la carpeta de investigación por la desaparición de B-King y del DJ Regio Clown fue abierta en la Ciudad de México.

“De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, indicó.

En sus redes sociales, el presidente de Colombia afirmó que en México se asesinó a la juventud colombiana.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.