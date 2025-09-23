Sheinbaum lamenta muerte de músicos colombianos desaparecidos: "No entraré en debate con Petro"

Publicidad

presidencia

Sheinbaum lamenta muerte de artistas colombianos: "No entraré en debate con Petro"

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se hará una investigación profunda sobre el homicidio de los cantantes colombianos que fueron encontrados sin vida en el Estado de México.
mar 23 septiembre 2025 10:48 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como lamentable la muerte de los artistas colombianos B-King y del DJ Regio Clown.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de los cantantes colombianos B-King y del DJ Regio Clown y evitó entrar en debate con su homólogo Gustavo Petro, quien acusó que los jóvenes son “asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

“No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, mantener la relación diplomática que debe existir con Colombia”, afirmó este martes en su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la carpeta de investigación por la desaparición de B-King y del DJ Regio Clown fue abierta en la Ciudad de México.

“De inmediato, la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y un tiempo después, lamentablemente, se encontraron los cuerpos. Es la Fiscalía y el propio gabinete de seguridad quienes pueden dar más información. Y se está en contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería”, indicó.

En sus redes sociales, el presidente de Colombia afirmó que en México se asesinó a la juventud colombiana.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, como DJ Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre, sin embargo, este lunes 22 se reportó su hallazgo sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, las instituciones del estado trabajan para identificar a los responsables de los homicidios.

