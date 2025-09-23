Sheinbaum lamenta muerte de músicos colombianos desaparecidos: "No entraré en debate con Petro"

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de los cantantes colombianos B-King y del DJ Regio Clown y evitó entrar en debate con su homólogo Gustavo Petro, quien acusó que los jóvenes son “asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.
“No, no voy a entrar a debate con el presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, mantener la relación diplomática que debe existir con Colombia”, afirmó este martes en su conferencia matutina.