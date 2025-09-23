Salud: la meta de vacunación contra sarampión llegó a 87%; el brote se controló

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se alcanzó 87% de la meta de vacunación en contra del sarampión y destacó que el brote ya fue controlado, principalmente el que se dio en Chihuahua.
“Tenemos aproximadamente ya al 87% de vacunación, pero necesitamos llegar al 95% de vacunación. Se ha avanzado en forma importante, se han vacunado alrededor de 6.5 millones de gentes este año en forma importante y hemos logrado contener los brotes que ha habido fundamentalmente en el estado de Chihuahua, en donde todavía tenemos trabajadores migrantes que tenemos que vacunar”, explicó el funcionario.