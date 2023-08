Delgado precisó que "la alianza de la vieja política está condenada al fracaso" y que "no se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son, para los mexicanos, sinónimo de corrupción".

Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora, sin poder, no van a poder y van a perder" Dante Delgado.

El coordinador nacional de MC aseguró que el partido naranja es "la única alternativa de futuro", "la única fuerza política que puede vencer a Morena" y precisó que los triunfos que ha logrado el partido han sido siempre sin alianzas, por lo que reiteró que sumarse a una alianza es dejar a México sin opciones y hacerle el juego a Morena y al presidente.

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

En la carta, el emecista expresó que son "la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos".

Delgado indicó además que entre sus razones personales para no ir en una alianza con el Frente rumbo a 2024, es que tras convertirse en un desertor del viejo régimen, hoy, la vergüenza que le provoca ser de esa generación que le falló al país, no le deja descansar tranquilo, por lo que ahora se ha concentrado en "trabajar para dejar a México en manos de nuevas generaciones que no cometan los errores que cometimos en la mía".