presidencia

Sheinbaum: “¿Y por qué se va a investigar a los hijos de AMLO?"

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que detrás del trámite de amparo a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador hay una campaña política en su contra.
vie 19 septiembre 2025 09:35 AM
Sheinbaum-mañanera-hijos-amlo.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la única denuncia que se ha interpuesto contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador fue de Federico Döring.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay motivo para investigar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador si no hay una denuncia en contra de ellos por haber incurrido en algún delito, salvo la interpuesta por el panista Federico Döring.

En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal consideró que hay propaganda y una campaña política en contra de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, a quienes esta semana se les tramitó un amparo para evitar una posible orden de aprehensión.

“¿Y por qué se va a investigar a los hijos del presidente? ¿Cuál es la razón? ¿Porque lo dice el Reforma, porque lo dice Latinus?. Nadie ha puesto una denuncia”, indicó.

La mandataria federal criticó que en medios de comunicación se diera más espacio a la noticia de que se tramitaron amparos para los hijos del expresidente y menor a la aclaración que hizo López Beltrán en un comunicado.

Afirmó que solo se presentó una denuncia en contra de los hijos del expresidente, sin embargo, la minimizó.

“Quién es el que puso una denuncia? Un panista histórico por andar metiendo denuncias. Se investiga cuando hay pruebas, cuando no hay pruebas por qué se va a investigar a alguien?”, indicó.

Los hijos del presidente López Obrador
presidencia

Tramitan amparos para hijos de AMLO; abogado se deslinda

Zaldívar: hubo un abuso del amparo

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, consideró que hubo un abuso en el recurso de amparo que se interpuso a nombre de los hijos del expresidente y consideró que había una intención política.

“Se hizo uso abusivo de una figura proteccionista del amparo para golpear”, comentó.

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que un amparo suele interponerse a nombre de otra persona cuando el interesado está incomunicado, pero éste no era el caso de los hijos del expresidente.

“Lo que hay que señalar y sancionar es cuando de manera tramposa, y para golpear a ciertas personas, se usa la figura del amparo”, indicó.

quien-es-arturo-zaldivar
México

¿Quién es Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno?

AMLO conferencia mañanera Claudia Sheinbaum

