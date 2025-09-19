Sheinbaum: “¿Y por qué se va a investigar a los hijos de AMLO?"

“¿Y por qué se va a investigar a los hijos del presidente? ¿Cuál es la razón? ¿Porque lo dice el Reforma, porque lo dice Latinus?. Nadie ha puesto una denuncia”, indicó.

La mandataria federal criticó que en medios de comunicación se diera más espacio a la noticia de que se tramitaron amparos para los hijos del expresidente y menor a la aclaración que hizo López Beltrán en un comunicado.

Afirmó que solo se presentó una denuncia en contra de los hijos del expresidente, sin embargo, la minimizó.

“Quién es el que puso una denuncia? Un panista histórico por andar metiendo denuncias. Se investiga cuando hay pruebas, cuando no hay pruebas por qué se va a investigar a alguien?”, indicó.