Sheinbaum: “¿Y por qué se va a investigar a los hijos de AMLO?"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay motivo para investigar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador si no hay una denuncia en contra de ellos por haber incurrido en algún delito, salvo la interpuesta por el panista Federico Döring.
En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal consideró que hay propaganda y una campaña política en contra de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, a quienes esta semana se les tramitó un amparo para evitar una posible orden de aprehensión.