presidencia

Sheinbaum iza bandera en conmemoración a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

A las 7:19 horas, la presidenta encabezó la ceremonia de izamiento a media asta en la Plaza de la Constitución, acompañada de miembros de su gabinete.
vie 19 septiembre 2025 07:42 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que esta ceremonia es para recordar a quienes perdieron la vida en los sismos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta mañana el izamiento a media asta de la bandera de México en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

El izamiento se hizo en punto de a las 7:19 horas, a la misma hora que un sismo de 8.1 sacudió la Ciudad de México hace 40 años.

La mandataria salió de Palacio Nacional y caminó al asta abandera monumental del Zócalo, donde la banda de música de las Fuerzas Armadas interpretó el Canto a la Bandera.

Este 19 de septiembre se conmemoran 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y ocho años del ocurrido en 2017.

A las 07:15 horas, la presidenta salió de Palacio Nacional acompañada por algunos secretarios de Estado.

Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en esos sismos, la banda de guerra realizó el Toque Silencio.

La presidenta estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como los titulares de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Gobernación, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada por miembros de su gabinete durante el izamiento a media asta de la bandera.

Este 19 de septiembre México realizará un Simulacro Nacional a las 12:00 horas con una hipótesis por sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su solidaridad con quienes perdieron algún familiar durante los sismos de 1985 y 2017.

"Más tarde viene el simulacro, a las 12 del día, nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del 85 y el 17", expresó Sheinbaum al iniciar su mañanera, minutos después del izamiento.

