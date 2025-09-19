Sheinbaum iza bandera en conmemoración a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

Este 19 de septiembre se conmemoran 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y ocho años del ocurrido en 2017.

A las 07:15 horas, la presidenta salió de Palacio Nacional acompañada por algunos secretarios de Estado. (Foto: Presidencia de México.)

Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en esos sismos, la banda de guerra realizó el Toque Silencio.

La presidenta estuvo acompañada por miembros de su gabinete, como los titulares de las Fuerzas Armadas, Seguridad y Gobernación, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada por miembros de su gabinete durante el izamiento a media asta de la bandera. (Foto: Captura de pantalla.)

Este 19 de septiembre México realizará un Simulacro Nacional a las 12:00 horas con una hipótesis por sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En su conferencia de prensa, la presidenta manifestó su solidaridad con quienes perdieron algún familiar durante los sismos de 1985 y 2017.

"Más tarde viene el simulacro, a las 12 del día, nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del 85 y el 17", expresó Sheinbaum al iniciar su mañanera, minutos después del izamiento.